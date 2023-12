Scanlan übertrifft seine Gegner und gewinnt das Rennen um den Cayuga County Clerk

Zusammenfassung: In einem hart umkämpften Rennen um den Posten des Cayuga County-Angestellten ging Brian Scanlan als Sieger hervor, indem er seine Gegner übertraf und sich die Unterstützung der Demokratischen Partei sicherte. Scanlan sammelte 34,155 US-Dollar und gab 31,428 US-Dollar aus, was seine Kampagne zu einer der teuersten der letzten Zeit machte. Seine Gegner Kristine Lytle und Chris Petrus lagen beim Fundraising und bei den Ausgaben zurück. Lytle sammelte 20,214 US-Dollar und gab 20,030 US-Dollar aus, während Petrus Einnahmen in Höhe von insgesamt 14,214 US-Dollar meldete und 11,955 US-Dollar ausgab. Obwohl Petrus traditionell mit Unterstützung der Konservativen Partei kandidierte, startete er seine Bewerbung unabhängig. Bei dem Rennen unterstützten die Demokraten Scanlan, der als Feuerwehrmann in den Ruhestand ging und ein örtliches Unternehmen zur Vermietung von Partyzelten besitzt. Scanlan sicherte sich 43 % der Stimmen, gefolgt von Lytle mit 29 % und Petrus mit 28 %. Nach seinem Sieg begann Scanlan mit der scheidenden Sachbearbeiterin Sue Dwyer an einem Übergangsplan zu arbeiten. Scanlan musste jedoch einen Rückschlag hinnehmen, als ihm ein Strafzettel ausgestellt wurde, weil er den Unfallort verlassen hatte. Im Januar soll er als neuer Bezirksschreiber vereidigt werden.

Scanlan übernimmt die Führung im teuren Rennen um den Bezirksschreiber

Aus einem hart umkämpften Kampf um die Position des Cayuga County-Angestellten ging Brian Scanlan als Sieger hervor, indem er seine finanziellen Ressourcen und die Unterstützung der Demokratischen Partei nutzte. Seine Kampagne, die beeindruckende 34,155 US-Dollar einbrachte und 31,428 US-Dollar ausgab, übertraf die seiner Gegner hinsichtlich der Finanzierung. Der unabhängige Kandidat Brian Scanlan durchsuchte unermüdlich den Landkreis und klopfte an Tausende von Türen, um mit Wählern in Kontakt zu treten und für seine Kandidatur zu werben. Dies spielte zusammen mit seinem erheblichen finanziellen Vorteil zweifellos eine wichtige Rolle bei der Sicherung seines Sieges.

Das Rennen um den Posten des Cayuga County-Beamten erwies sich als eine der teuersten Kommunalwahlen der letzten Zeit. Die drei Kandidaten sammelten zusammen 68,584 US-Dollar und gaben 63,414 US-Dollar aus. Diese beträchtliche Finanzierung unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit des Wettbewerbs und die Bedeutung, die jeder Kandidat der Sicherung der Position des Bezirksschreibers beimisst.

Trotz der traditionellen Ausrichtung von Republikanern und Konservativen bei der Wahl wagte Chris Petrus, ein republikanischer Kandidat, den Schritt in die Unabhängigkeit, während die Demokraten Brian Scanlan unterstützten, der aus der Feuerwehr von Auburn ausgeschieden ist und CNY Party Tent Rentals besitzt. Der freie Sitz für den Bezirksschreiber bot den Demokraten die Gelegenheit, zum ersten Mal seit 2003 einen Kandidaten aufzustellen, und sie nutzten diese Gelegenheit, indem sie Scanlan unterstützten. Sein Sieg markiert einen bedeutenden Wandel in der politischen Landschaft des Cayuga County.

Bemerkenswert ist, dass Scanlan 6,549 Stimmen (43 %) erhielt, Lytle sich mit 4,522 Stimmen (29 %) den zweiten Platz sicherte und Petrus 4,317 Stimmen (28 %) erhielt. Diese Ergebnisse zeigen die Spaltung unter den Wählern im Cayuga County und den Wettbewerbscharakter des Rennens.

Nach seinem Erfolg in der Wahlnacht verschwendete Scanlan keine Zeit und traf sich mit der scheidenden Sekretärin Sue Dwyer, um mit der Ausarbeitung eines Übergangsplans zu beginnen. Seine Bemühungen wurden jedoch vorübergehend zunichte gemacht, als ihm ein Strafzettel auferlegt wurde, weil er den Unfallort verlassen hatte, nachdem er in Owasco ein anderes Fahrzeug angefahren hatte. Trotz dieses Rückschlags ist Scanlan weiterhin entschlossen, im Januar die Position des Bezirksschreibers zu übernehmen.

Mit Scanlans Sieg kann Cayuga County einen Führungswechsel und eine neue Herangehensweise an die Rolle des Bezirksschreibers erwarten. Es bleibt abzuwarten, wie Scanlans Ausgabengeschick und seine Ausrichtung auf die Demokratische Partei seine Regierung und die Zukunft von Cayuga County beeinflussen werden.