Sparen Sie 150 $ bei Beats By Dr. Dre Studio Pro-Kopfhörern bei Best Buy Canada

Best Buy Canada bietet derzeit eine Aktion für die Beats By Dr. Dre Studio Pro-Kopfhörer an, bei der Kunden einen Rabatt von 150 US-Dollar erhalten. Diese Over-Ear-Kopfhörer verfügen über die Active Noise Cancelling-Technologie, die es Benutzern ermöglicht, Außengeräusche auszublenden und ganz in ihr Musik- oder Audioerlebnis einzutauchen. Die Kopfhörer verfügen außerdem über einen Transparenzmodus, der es Benutzern ermöglicht, bei Bedarf Umgebungsgeräusche zu hören.

Zusätzlich zu ihren Geräuschunterdrückungsfunktionen bieten die Beats By Dr. Dre Studio Pro-Kopfhörer bis zu 40 Stunden kabellose Hörzeit. Dank der Konnektivitätsoptionen Bluetooth, USB-C und 3.5-mm-Analogeingang sind sie mit verschiedenen Geräten kompatibel, darunter Smartphones, Tablets und Computer.

Zuvor kosteten die Kopfhörer 469.99 US-Dollar, derzeit sind sie bei Best Buy Canada für 319.99 US-Dollar erhältlich. Dieser Rabatt macht es zu einer attraktiven Gelegenheit für Personen, die ihre Kopfhörer aufrüsten und hochwertige Audioqualität genießen möchten.

Die Top-Angebote von Best Buy Canada für die Woche vom 8. bis 14. September bieten mehrere weitere verlockende Rabatte. Dazu gehören Einsparungen bei Fernsehern, Gaming-Zubehör, Laptops, Smartwatches und mehr. Zu den herausragenden Angeboten gehören der Toshiba 55-Zoll 4K UHD HDR LED Fire Smart TV für 449.99 $ (200 $ sparen) und der ASUS ROG Strix Gaming PC für 999.99 $ (600 $ sparen).

Besuchen Sie unbedingt die Website von Best Buy Canada, um alle diese Woche verfügbaren Top-Angebote zu entdecken.

Quellen:

– Best Buy Kanada: https://www.bestbuy.ca/