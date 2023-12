Best Buy Canada bietet großen Rabatt auf Pixel Tablet und Pixel Watch

By

Best Buy Canada hat eine spannende Aktion für das äußerst beliebte Pixel Tablet und die Pixel Watch angekündigt. Die Aktion, die jetzt bis Donnerstag, den 4. Januar, verfügbar ist, bietet Kunden eine fantastische Gelegenheit, diese Geräte zu ermäßigten Preisen zu ergattern.

Mit der Pixel-Tablet-Aktion können Kunden das Pixel-Tablet zu einem Sonderpreis erwerben. Das für sein schlankes Design und seine beeindruckende Leistung bekannte Tablet ist die erste Wahl unter Gadget-Enthusiasten. Mit dieser Aktion können Kunden bei diesem unverzichtbaren Gerät kräftig sparen.

Darüber hinaus bietet Best Buy einen erheblichen Rabatt auf die Pixel Watch und Pixel Watch 2. Kunden, die ein entsperrtes Google Pixel 6A, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8 oder Pixel 8 Pro zusammen mit einer Pixel Watch im kaufen Bei gleicher Transaktion erhalten Sie einen Rabatt von 200 $ auf den Verkaufspreis der Uhr. Dieses Angebot ist sowohl online als auch im Geschäft verfügbar, sodass Kunden dieses unglaubliche Angebot bequem nutzen können.

Um sich für den Rabatt zu qualifizieren, müssen Kunden lediglich ein kompatibles Pixel-Smartphone in ihren Warenkorb legen und dann die Pixel Watch hinzufügen. Der Rabatt von 200 US-Dollar wird automatisch auf die Bestellung angewendet, sodass Kunden erhebliche Einsparungen bei erstklassiger Technologie erzielen können.

Bitte beachten Sie, dass diese Aktion auch im Geschäft verfügbar ist, wenn Kunden eines der angegebenen Geräte im Rahmen eines neuen oder verlängerten 24-Monats-Plans bei ausgewählten Mobilfunkanbietern kaufen.

Lassen Sie sich diese exklusiven Angebote nicht entgehen! Besuchen Sie die Website von Best Buy Canada oder besuchen Sie das nächstgelegene Geschäft, um von den Sonderangeboten für das Pixel Tablet und die Pixel Watch zu profitieren. Denken Sie daran, dass die Angebote am Donnerstag, dem 4. Januar, auslaufen. Handeln Sie also schnell, um sich diese tollen Rabatte zu sichern.

