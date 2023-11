Eilmeldung: Samsungs Galaxy-S24-Serie wird sowohl mit Qualcomm- als auch mit Exynos-Chips ausgestattet sein

By

In einer spannenden Entwicklung wurde bekannt gegeben, dass Samsungs mit Spannung erwartete Galaxy S24-Serie nicht nur mit Qualcomm-Chips ausgestattet sein wird, sondern auch über Samsungs eigene Exynos-Prozessoren verfügen wird. Diese neuen Informationen stammen aus einer kürzlichen Telefonkonferenz mit Qualcomm-CEO Cristiano Amon, der bestätigte, dass das Galaxy S24 bald auf den Markt kommen wird und dass Qualcomm damit rechnet, einen Mehrheitsmarktanteil für das Gerät zu halten.

Traditionell verwendet Samsung für seine Flaggschiff-Smartphones sowohl Qualcomm- als auch Exynos-Chips, wobei verschiedene Regionen unterschiedliche Prozessorvarianten erhalten. Diese neuesten Nachrichten deuten jedoch darauf hin, dass beide Chips in die Modelle Galaxy S24 und S24+ integriert werden. Andererseits wird erwartet, dass das Galaxy S24 Ultra ausschließlich den fortschrittlichen Chipsatz von Qualcomm bietet, allerdings nur in ausgewählten Regionen.

Obwohl dies wie eine bedeutende Änderung erscheinen mag, ist es erwähnenswert, dass regionale Unterschiede bei der Prozessorauswahl in früheren Versionen der Galaxy S-Serie üblich waren. In Nordamerika ist es beispielsweise sehr wahrscheinlich, dass alle Smartphones der S-Serie mit Qualcomm-Chipsätzen ausgestattet sein werden, wie es in den letzten Jahren üblich war.

Gerüchten zufolge soll die Galaxy-S24-Serie am 18. Januar auf den Markt kommen, und es gibt weitere Gerüchte, die darauf hindeuten, dass die S24-Ultra-Variante mit einem Titanrahmen geliefert wird, was dem Flaggschiff-Gerät einen Hauch von Luxus verleiht.

Insgesamt zeigt diese neueste Entwicklung Samsungs Engagement, seinen Kunden das Beste aus beiden Welten zu bieten, indem es die Leistung der fortschrittlichen Prozessoren von Qualcomm mit der Zuverlässigkeit und Effizienz seiner eigenen Exynos-Chips kombiniert.

Häufigste Fragen

1. Werden alle Galaxy S24-Modelle sowohl über Qualcomm- als auch Exynos-Chips verfügen?

Nein, während das Galaxy S24 und S24+ voraussichtlich sowohl Qualcomm- als auch Exynos-Prozessoren enthalten werden, wird die Ultra-Variante in ausgewählten Regionen wahrscheinlich ausschließlich den Chipsatz von Qualcomm bieten.

2. Wann erscheint die Galaxy S24-Serie?

Gerüchten zufolge soll die Galaxy-S24-Reihe am 18. Januar auf den Markt kommen.

3. Welchen Vorteil bietet die Verwendung von Qualcomm- und Exynos-Chips?

Durch die Integration von Qualcomm- und Exynos-Prozessoren möchte Samsung die Stärken beider Chips nutzen und seinen Benutzern eine leistungsstarke und effiziente Leistung bieten.

4. Erhalten alle Regionen die gleichen Prozessoroptionen für die Galaxy S24-Serie?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es regionale Unterschiede bei der Prozessorauswahl geben wird, wobei Nordamerika voraussichtlich Modelle mit Qualcomm-Chips erhalten wird, während es in anderen Regionen möglicherweise eine Mischung aus Qualcomm- und Exynos-Optionen gibt.

