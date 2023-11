Preise für tragbare SSDs Samsung T5 Evo: Eine willkommene Überraschung

By

Während die tragbaren SSDs Samsung T5 Evo noch nicht auf dem US-Markt erhältlich sind, hat die jüngste Verfügbarkeit im Einzelhandel in China eine angenehme Überraschung gebracht: deutlich niedrigere Preise als ursprünglich erwartet. Das 8-TB-Modell, dessen empfohlener UVP bei 649 US-Dollar lag, wurde bei jd.com in China für umgerechnet etwa 500 US-Dollar zum Verkauf angeboten. Diese Preisdiskrepanz lässt uns auf geldbeutelfreundlichere Optionen hoffen, wenn diese SSDs in den USA verfügbar werden.

Nach dem Vergleich der UVPs und China-Preise für die Samsung T5 Evo-Serie ist es wichtig zu beachten, dass diese umgerechneten Preise möglicherweise nicht direkt das widerspiegeln, was wir für die Einzelhandelsverfügbarkeit in den USA erwarten können. Sie bieten jedoch einen hilfreichen Vergleichsmaßstab. Darüber hinaus ist es angesichts der laufenden Black Friday-Verkäufe berechtigt zu spekulieren, dass die Preise möglicherweise noch weiter sinken könnten.

Ein interessanter Vergleichspunkt ist das Samsung 990 Pro 4 TB, das mit einem UVP von 354.99 $ auf den Markt kam. Derzeit ist diese SSD bei Amazon für nur 249.99 US-Dollar erhältlich, was die erhebliche Lücke zwischen empfohlenen und tatsächlichen Preisen verdeutlicht. Angesichts dieses Trends ist es plausibel, eine ähnliche Preissenkung für das Samsung T5 Evo 8 TB zu erwarten, die möglicherweise auf etwa 445 US-Dollar statt der ursprünglichen 650 US-Dollar sinken wird.

Es ist klar, dass die vorgeschlagenen UVPs für die Samsung T5 Evo-Serie nicht synchron sind, insbesondere im Vergleich zu höherstufigen tragbaren SSDs aus Samsungs eigener Produktpalette. Beispielsweise ist die Samsung SSD T7 2 TB, die eine schnellere Leistung bietet, bereits für etwa 135 US-Dollar erhältlich. Das robuste, IP65-zertifizierte Samsung T7 Shield 2 TB ist mit rund 120 US-Dollar sogar noch günstiger, während das 4 TB-Modell 200 US-Dollar kostet. Diese mit TLC NAND ausgestatteten Alternativen übertreffen den T5 Evo in Bezug auf Geschwindigkeit und Gesamtüberlegenheit.

Diese und andere Beispiele zeigen, dass Samsung und seine Einzelhandelspartner Schwierigkeiten haben werden, die Erhebung höherer Preise für Komponenten der unteren Preisklasse zu rechtfertigen. Während die T5 Evo-Serie den Vorteil bietet, 8 TB Speicher in einem kompakten und praktischen Gerät bereitzustellen, muss sie ein Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung finden, um Verbraucher anzulocken.

FAQ

F: Können wir davon ausgehen, dass die tragbaren SSDs Samsung T5 Evo in den USA einen ähnlichen Preis haben wie in China?

A: Die in China beobachteten Preise geben nicht unbedingt Aufschluss darüber, was wir in den USA erwarten können. Sie bieten jedoch einen Anhaltspunkt für mögliche Preisvergleiche.

F: Gibt es laufende Angebote oder Rabatte für tragbare SSDs, insbesondere für die Samsung T5 Evo-Serie?

A: Während des Black Friday-Verkaufs gibt es häufig Rabatte auf verschiedene elektronische Produkte, einschließlich tragbarer SSDs. Es lohnt sich, nach Angeboten Ausschau zu halten, die die Preise der Samsung T5 Evo-Serie weiter senken könnten.

F: Welche Vorteile bietet die Samsung T5 Evo-Serie gegenüber anderen tragbaren SSDs auf dem Markt?

A: Der größte Vorteil der Samsung T5 Evo-Serie ist ihre große Speicherkapazität. Das 8-TB-Modell bietet ausreichend Platz in einem kompakten und tragbaren Formfaktor und richtet sich an Benutzer, die umfangreiche Speicherkapazitäten benötigen.