Samsung TV Plus erweitert das Inhaltsangebot und verbessert das Benutzererlebnis

Samsung Electronics America bringt aufregende neue Titel, Kanäle und Produktfunktionen zu Samsung TV Plus, seinem kostenlosen Streaming-Dienst, der auf Samsung Smart TVs, Galaxy-Geräten, Smart Monitoren, Family Hub-Kühlschränken und im Internet verfügbar ist. Mit einer Präsenz in 24 Ländern und einer Reichweite von 535 Millionen Geräten weltweit hat sich Samsung TV Plus seit seiner Einführung im Jahr 2015 zu einem der führenden FAST/AVoD-Dienste entwickelt.

Als Reaktion auf die gestiegene Benutzernachfrage führt Samsung TV Plus das Produktupdate 5.2 ein, das darauf abzielt, die Inhaltserkennung zu verbessern und ein nahtloses Benutzererlebnis zu bieten. Das Update umfasst ein spezielles Erlebnis für Kinder und bietet Zugriff auf über 20 familiensichere Kanäle, Kindersendungen und On-Demand-Filme. Beliebte Kinderinhalte wie Blippi, Barney and Friends, Baby Einstein, Teletubbies und mehr werden gezeigt, um den Unterhaltungsbedürfnissen junger Zuschauer gerecht zu werden. Darüber hinaus wird eine neue Musikdestination geschaffen, die über 200 Playlists und über 40 Kanäle der Partner Vevo, XITE und Stingray bietet. Benutzer können eine breite Palette an Musikgenres genießen und Wiedergabelisten erkunden, die bestimmten Jahrzehnten, Genres und Künstlern wie Beyoncé, Ariana Grande und den Rolling Stones gewidmet sind.

Samsung TV Plus erweitert außerdem sein Angebot an Blockbuster-Filmen und Premium-Inhalten. Durch die Hinzufügung neuer Kanäle wie Movie Hub West, Movie Hub Action und Movie Hub Holidays haben Zuschauer Zugang zu Tausenden von Live- und On-Demand-Filmen, darunter beliebte Titel wie Bridget Jones's Diary, Collateral, Cruel Intentions und The Locker verletzt. Darüber hinaus bietet Samsung TV Plus jetzt ein umfangreiches Angebot an globalen, nationalen und lokalen Nachrichtensendern, darunter ABC, CBS, FOX, NBC, Bloomberg TV+, Sky News, Scripps News und mehr.

Wenn die Weihnachtszeit näher rückt, wird Samsung TV Plus das perfekte Ziel für saisonale Unterhaltung sein. Benutzer können Filme zum Thema Feiertage wie „eliz NaviDAD“ mit Mario Lopez sowie festliche Musikvideo-Playlists und die kristallklare Anzeige des Fireplace 4K-Kanals genießen.

Um die Zugänglichkeit zu gewährleisten, werden das Update und die neuen Inhalte zunächst von 2019 bis 2023 auf Samsung Smart TV-Modellen verfügbar sein. Eine Einführung auf weitere Smart TV-Modelle und Galaxy-Mobilgeräte ist für später in diesem Jahr bis Anfang 2024 geplant.

Häufigste Fragen

1. Was ist Samsung TV Plus?

Samsung TV Plus ist ein kostenloser Streaming-Dienst von Samsung Electronics America. Es bietet Zugriff auf eine breite Palette von Kanälen, darunter Nachrichten, Sport, Unterhaltung, Musik und mehr.

2. Wie kann ich auf Samsung TV Plus zugreifen?

Sie können auf Samsung TV Plus auf Samsung Smart TVs, Galaxy-Geräten, Smart Monitoren, Family Hub-Kühlschränken und im Internet zugreifen.

3. Was ist im Produktupdate 5.2 enthalten?

Das Produktupdate 5.2 umfasst Verbesserungen bei der Inhaltserkennung, ein spezielles Erlebnis für Kinder mit familiensicheren Kanälen und Shows, ein neues Musikziel mit Playlists und Kanälen von Vevo, XITE und Stingray, erweiterte Filmangebote und ein umfassendes Nachrichtenangebot.

4. Werden die neuen Inhalte auf allen Geräten verfügbar sein?

Das Produktupdate und die neuen Titel werden zunächst von 2019 bis 2023 auf Samsung Smart TV-Modellen verfügbar sein. Die Einführung auf weitere Smart TV-Modelle und Galaxy-Mobilgeräte wird später in diesem Jahr bis Anfang 2024 erwartet.

