Der Markt für CMOS-Bildsensoren erholt sich, da die Smartphone-Verkäufe steigen

Der Markt für CMOS-Bildsensoren (CIS) war in den letzten Jahren aufgrund schleppender Smartphone-Verkäufe mit einem Nachfragerückgang konfrontiert. Dieser Abwärtstrend betraf große Player wie Samsung, einen bekannten GUS-Komponentenlieferanten. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der Markt nach zwei Jahren nun eine Wiederbelebung erlebt. Daraufhin hat Samsung mit einer Preiserhöhung für seine CIS-Komponenten reagiert.

Das chinesische Medienunternehmen Money berichtete heute, dass Samsung seine Kunden in China über die Preiserhöhung ihrer CIS-Komponenten informiert habe. Es wird erwartet, dass diese Änderung verschiedenen Vertriebshändlern wie Qingya und Supreme zugute kommt.

Dem Bericht zufolge wird der Durchschnittspreis für CMOS-Bildsensorkomponenten im ersten Quartal 25 voraussichtlich um 2024 % steigen. Für bestimmte einzelne CMOS-Komponenten kann es sogar zu einem Preisanstieg von bis zu 30 % kommen.

Die Erholung des Smartphone-Marktes, die im Oktober begann, sich zu erholen, ist die treibende Kraft für die gestiegene Nachfrage nach CIS-Komponenten. Der Anstieg der Smartphone-Verkäufe hat sich direkt auf den Bedarf an diesen Komponenten ausgewirkt und Samsung gezwungen, seine Preise für das kommende Jahr anzupassen.

Interessanterweise hebt der Bericht hervor, dass die Preiserhöhung vor allem CIS-Geräte mit einer Auflösung von 32 MP und höher betrifft. Ob sich diese Änderung auch auf die Preise von Samsungs eigenen Galaxy-Handys auswirkt, die mit Kameras mit 32 MP oder mehr ausgestattet sind, bleibt abzuwarten.

Insgesamt bedeutet diese Verschiebung auf dem Markt für CMOS-Bildsensoren einen vielversprechenden Aufschwung in der Technologiebranche, da die Smartphone-Verkäufe weiter steigen. Da Samsung bei der Lieferung von CIS-Komponenten führend ist, sind die Erwartungen für ein erfolgreiches Jahr hoch.

