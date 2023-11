Samsung ISOCELL GNK: Smartphone-Fotografie auf ein neues Niveau heben

By

Samsung hat den ISOCELL GNK vorgestellt, einen innovativen Bildsensor, der das Smartphone-Fotoerlebnis neu definieren wird. Der ISOCELL GNK, auch bekannt als Modell S5KGNK, ist ein bahnbrechender Sensor mit einer beeindruckenden Auflösung von 50 Megapixeln und einer großzügigen Sensorgröße von 1/1.3 Zoll. Diese bahnbrechende Technologie soll eine neue Ära der Smartphone-Kamerafunktionen einläuten.

Eines der Hauptmerkmale des ISOCELL GNK ist seine High Dynamic Range (HDR)-Leistung. Durch die Integration der gestaffelten HDR-Technologie und drei verschiedener ISO-Modi liefert dieser Sensor Bilder mit einem bemerkenswerten Dynamikbereich von bis zu 102 dB. Der auf Einzelbildbasis arbeitende Smart-ISO Pro erweitert den Dynamikbereich und minimiert gleichzeitig Bewegungsartefakte, was zu Bildern mit einer außergewöhnlichen Farbtiefe von bis zu 14 Bit führt.

Die Dual Pixel Pro-Autofokusfunktion des ISOCELL GNK unterscheidet ihn von anderen Bildsensoren. Mit zwei Fotodioden pro Pixel kann dieser Sensor schnell und präzise auf sich bewegende Motive im gesamten Bild fokussieren. Dies ermöglicht einen ultraschnellen und präzisen Autofokus, sodass Sie keinen Moment verpassen.

Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Fähigkeiten in der Standbildfotografie zeichnet sich der ISOCELL GNK auch durch die Videoaufzeichnung aus. Es unterstützt 8K-Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und stellt so sicher, dass Sie jedes Detail mit minimalem Verlust im Sichtfeld erfassen können. Der Sensor unterstützt außerdem Autofokus und HDR-Video im Full HD-Modus mit Bildraten von bis zu 240 Bildern pro Sekunde.

Die adaptiven Beleuchtungslösungen des ISOCELL GNK verbessern seine Leistung bei verschiedenen Lichtverhältnissen weiter. Bei schlechten Lichtverhältnissen kombiniert der Sensor benachbarte Pixel zu größeren 2.4-μm-Pixeln und erhöht so die Lichtempfindlichkeit deutlich. Bei hellem Licht hingegen maximiert die On-Chip-Remosaic-Technologie die Vorteile von Tetrapixel und liefert eine außergewöhnliche 50-MP-Bildqualität.

Samsungs ISOCELL GNK ist ein echter Game-Changer in der Smartphone-Bildgebung. Von seinen fortschrittlichen HDR-Funktionen bis hin zu seinem beispiellosen Autofokussystem und der Unterstützung für hochauflösende Videoaufzeichnung setzt dieser Sensor einen neuen Standard für mobile Fotografie. Mit dem ISOCELL GNK können Benutzer bei allen Lichtverhältnissen atemberaubende und detaillierte Fotos aufnehmen und so sicherstellen, dass kein Moment unvergesslich bleibt. Samsungs Engagement für innovative Smartphone-Kameratechnologie wird in diesem bemerkenswerten Gerät deutlich.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welche Auflösung hat das Samsung ISOCELL GNK?

Das Samsung ISOCELL GNK hat eine Auflösung von 50 Megapixeln.

2. Wie groß ist der Sensor des ISOCELL GNK?

Der ISOCELL GNK verfügt über eine beachtliche Sensorgröße von 1/1.3 Zoll.

3. Was sind die Hauptmerkmale des ISOCELL GNK?

Zu den Hauptmerkmalen des ISOCELL GNK gehören eine hohe Dynamikbereichsleistung, Dual Pixel Pro-Autofokus, einwandfreie Detail- und Videofunktionen sowie adaptive Beleuchtungslösungen.

4. Was ist der Vorteil der Dual Pixel Pro-Autofokusfunktion?

Die Dual Pixel Pro-Autofokusfunktion des ISOCELL GNK gewährleistet eine schnelle und genaue Fokussierung auf sich bewegende Motive über das gesamte Bild und sorgt für einen ultraschnellen und präzisen Autofokus.

5. Welche Videoaufzeichnungsmöglichkeiten bietet der ISOCELL GNK?

Der ISOCELL GNK unterstützt 8K-Videoaufzeichnung mit 30 Bildern pro Sekunde sowie Autofokus und HDR-Video im Full HD-Modus mit Bildraten von bis zu 240 Bildern pro Sekunde.

6. Wie passt sich der ISOCELL GNK an wechselnde Lichtverhältnisse an?

In Szenarien mit wenig Licht kombiniert der ISOCELL GNK benachbarte Pixel, um die Lichtempfindlichkeit zu erhöhen. Bei hellem Licht maximiert die On-Chip-Remosaic-Technologie die Tetrapixel-Vorteile und liefert eine außergewöhnliche Bildqualität.

(Quelle: sparrowsnews.com)