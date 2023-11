Das perfekte Android finden: Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra

By

Wenn es darum geht, das perfekte Android-Smartphone zu finden, sind das Pixel 8 Pro und das Samsung Galaxy S23 Ultra zwei Kraftpakete, die herausragen. Während das Pixel das Flaggschiff von Google ist, hat das Galaxy eine eigene Fangruppe. Lassen Sie uns in einen direkten Vergleich eintauchen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welches für Sie am besten geeignet ist.

Size Matters

Von der Größe her bleibt das Pixel 8 Pro relativ unverändert gegenüber seinem Vorgänger und ist damit etwas kleiner als das Galaxy S23 Ultra. Das Galaxy ist aufgrund seines blockigeren Designs höher und breiter und liegt dadurch größer in der Hand. Es ist auch etwas schwerer, was ein zu berücksichtigender Faktor sein kann.

Design und Haltbarkeit

Beide Telefone verfügen über Vorder- und Rückseite aus Gorilla Glass Victus 2, Aluminiumrahmen mit glänzender Oberfläche und mattierte Rückwände. Beide halten einem Eintauchen in Wasser bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von 1.5 Metern stand. Sie unterscheiden sich jedoch in ihren Fingerabdrucklesern. Das Pixel 8 Pro verwendet ein optisches Lesegerät, während das Galaxy S23 Ultra über ein Ultraschalllesegerät verfügt, das schneller ist und keine Lichtquelle zum Lesen Ihres Fingerabdrucks benötigt.

Farbtöne

Das Pixel 8 Pro bietet drei Farboptionen, wobei die Bay-Farbgebung besonders ansprechend ist. Andererseits verwöhnt das Galaxy S23 Ultra Verbraucher mit einer Auswahl aus acht verschiedenen Farben und verschafft ihm damit einen Vorsprung in puncto Vielfalt.

Zeigen Sie Exzellenz

Beide Telefone verfügen über beeindruckende Displays, aber das Super Actua-Display des Pixel 8 Pro übernimmt die Nase vorn. Im manuellen Modus bietet es eine Helligkeit von 954 Nits und übertrifft damit die 831 Nits des Galaxy. Darüber hinaus verfügt das Pixel über eine adaptivere Bildwiederholfrequenz, während das Verhalten des Galaxy diesbezüglich weniger transparent ist.

Akku und Aufladen

Obwohl das Pixel 8 Pro und das Galaxy S23 Ultra über ähnliche Akkukapazitäten und hochauflösende Displays verfügen, bietet das Galaxy insgesamt tendenziell eine bessere Akkulaufzeit. Auch beim Schnellladen punktet das Galaxy mit einer Leistung von 45 W im Vergleich zu 30 W beim Pixel. Das Aufladen des Galaxy von 0 % auf 100 % dauert weniger als eine Stunde, während das Pixel 1 Stunde und 23 Minuten benötigt.

Lautsprecherqualität

Beide Telefone verfügen über ähnliche Lautsprecherkonfigurationen und liefern ausgewogenen Klang über den gesamten Frequenzbereich. Allerdings übertrifft das Galaxy S23 Ultra das Pixel 8 Pro in puncto Lautstärke und schneidet mit „Sehr gut“ ab, verglichen mit der Note „Gut“ des Pixels.

Leistung und Lagerung

Das Galaxy S23 Ultra wird vom Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, während das Pixel 8 Pro über den von Google selbst entwickelten Tensor G3-Chipsatz verfügt. Das Galaxy bietet ein Basismodell mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher, während das Pixel 8 Pro mit 128 GB Speicher beginnt, aber bei allen Modellen über 12 GB RAM verfügt.

Bei den Benchmark-Ergebnissen schneiden beide Telefone hervorragend ab, aber letztendlich kommt es auf persönliche Vorlieben und spezifische Anforderungen an.

FAQ

1. Welches Telefon hat ein besseres Display?

Das Pixel 8 Pro verfügt im Vergleich zum Samsung Galaxy S23 Ultra über ein beeindruckenderes Display mit höherer Helligkeit.

2. Welches Telefon hat eine bessere Akkulaufzeit?

Das Samsung Galaxy S23 Ultra bietet im Vergleich zum Pixel 8 Pro generell eine bessere Akkulaufzeit.

3. Unterstützt das Pixel 8 Pro kabelloses Laden?

Ja, das Pixel 8 Pro unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 23 W mit dem Google Pixel Stand.

4. Welches Telefon hat bessere Lautsprecher?

Während beide Telefone einen ausgewogenen Klang liefern, verfügt das Galaxy S23 Ultra im Vergleich zum Pixel 8 Pro über etwas lautere Lautsprecher.

5. Welches Telefon hat die bessere Leistung?

Beide Telefone bieten eine gute Leistung, aber das Samsung Galaxy S23 Ultra verfügt über den Snapdragon 8 Gen 2-Chip, während das Pixel 8 Pro den von Google selbst entwickelten Tensor G3-Chipsatz nutzt. Die Wahl hängt letztendlich von persönlichen Vorlieben und spezifischen Bedürfnissen ab.