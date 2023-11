Umstrukturierung im OpenAI-Vorstand: Altmans Wechsel zu Microsoft steht auf der Kippe

Es könnte sein, dass Sam Altmans erwarteter Wechsel zu Microsoft nach seiner unerwarteten Entlassung bei OpenAI doch noch nicht beschlossene Sache ist. Quellen aus der Nähe der Angelegenheit zeigen, dass Altman und Mitbegründer Greg Brockman offen für die Idee einer Rückkehr zu OpenAI sind, wenn die Vorstandsmitglieder, die ihre Positionen gekündigt haben, zurücktreten. Diese Enthüllung erfolgt inmitten einer Abwanderung von OpenAI-Mitarbeitern, darunter Vorstandsmitglied und Chefwissenschaftler Ilya Sutskever, der ursprünglich Altmans Absetzung unterstützt hatte. Der erhöhte Druck auf den Vorstand hat zu erhöhter Unsicherheit geführt, da nur zwei der verbleibenden drei Mitglieder ihre Haltung zu Altmans möglicher Wiedereinstellung ändern mussten.

Während Altman kürzlich in den sozialen Medien erklärte, dass „wir alle auf die eine oder andere Weise zusammenarbeiten werden“, was auf einen anhaltenden Kampf hindeutet, deuten Quellen darauf hin, dass Altman, Brockman und die Investoren des Unternehmens einen eleganten Ausstieg des aktuellen Vorstands prüfen. Eine Quelle beschreibt die Einstellungsankündigung von Microsoft als eine vorübergehende „Warteschleife“ und weist darauf hin, dass die Lösung vor der Öffnung des Aktienmarktes notwendig gewesen sei. Sowohl Altman als auch Microsoft sind jedoch weiterhin bestrebt, die Kontinuität des Betriebs für Partner und Kunden von OpenAI sicherzustellen.

Der interne Machtkampf innerhalb von OpenAI ist seit Altmans plötzlicher Entlassung unerbittlich, wobei die Mehrheit der Mitarbeiter gegen den derzeitigen dreiköpfigen Vorstand ist. In einer bedeutenden Entwicklung hat sich Sutskever, der zuvor eine entscheidende Rolle bei Altmans Absetzung gespielt hatte, nun mit dem gestürzten Mitbegründer verbündet. Sutskevers Kehrtwende spiegelte sich in einem offenen Brief an den Vorstand wider, der von der Mehrheit des Unternehmens unterzeichnet wurde und ihren Rücktritt und Altmans Wiedereinstellung forderte.

In der Zwischenzeit haben OpenAI-Mitarbeiter die sozialen Medien genutzt, um der Öffentlichkeit zu versichern, dass sie aktiv daran arbeiten, die Servicestabilität aufrechtzuerhalten und das Unternehmen trotz des anhaltenden Drucks des Vorstands reibungslos am Laufen zu halten. Zu den verbleibenden Vorstandsmitgliedern von OpenAI gehören Adam D'Angelo, CEO von Quora, Tasha McCauley, ehemalige CEO von GeoSim Systems, und Helen Toner, Strategiedirektorin am Center for Security and Emerging Technology in Georgetown.

Während sich die Situation weiterentwickelt, bleibt die Zukunft von Altmans Wechsel zu Microsoft ungewiss. Die mögliche Rückkehr von Altman und Brockman zu OpenAI hängt von der Bereitschaft des Vorstands ab, zurückzutreten, und die Verhandlungen werden hinter den Kulissen fortgesetzt, um eine Lösung zu finden, die alle Beteiligten zufriedenstellt.

Quelle: The Verge

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Ist Sam Altmans Wechsel zu Microsoft bestätigt?

Nein, Altmans Wechsel zu Microsoft nach seiner Entlassung bei OpenAI ist noch nicht abgeschlossen. Er und Mitbegründer Greg Brockman sind offen für eine Rückkehr zu OpenAI, wenn die derzeitigen Vorstandsmitglieder zurücktreten.

2. Warum verlassen OpenAI-Mitarbeiter das Unternehmen?

Die Massenabwanderung von OpenAI-Mitarbeitern ist eine Folge der Entscheidung des Vorstands, Sam Altman zu entlassen, und des darauffolgenden Machtkampfs innerhalb des Unternehmens. Die Mitarbeiter zeigen ihre Unterstützung für Altman und fordern den Rücktritt des Vorstands.

3. Wer sind die verbleibenden Vorstandsmitglieder von OpenAI?

Die aktuellen Vorstandsmitglieder von OpenAI sind Adam D'Angelo, CEO von Quora, Tasha McCauley, ehemalige CEO von GeoSim Systems, und Helen Toner, Strategiedirektorin am Georgetown Center for Security and Emerging Technology.

4. Wie ist der Stand der Verhandlungen zwischen Altman und dem Vorstand?

Es laufen Verhandlungen, um eine Lösung zu finden, die es Altman und Brockman ermöglichen würde, zu OpenAI zurückzukehren. Altman, Brockman und die Investoren des Unternehmens arbeiten an einem reibungslosen Ausstieg des Vorstands.

5. Wie sorgen OpenAI-Mitarbeiter für die Stabilität des Unternehmens?

OpenAI-Mitarbeiter haben die sozialen Medien genutzt, um der Öffentlichkeit zu versichern, dass sie fleißig daran arbeiten, die Servicestabilität aufrechtzuerhalten und den reibungslosen Betrieb des Unternehmens trotz der Drucksituation des Vorstands aufrechtzuerhalten.