Salesforce stellt neuen Büroturm in Chicago als Engagement für Mitarbeiter und Gemeinschaft vor

Salesforce hat seinen neuen Hauptsitz im Salesforce Tower Chicago in Wolf Point eingeweiht und damit sein Engagement für die Mitarbeiter und die lokale Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht. Das 360,000 Quadratmeter große Büro erstreckt sich über 14 Etagen und spiegelt die Kultur und Werte von Salesforce wider, wobei die Vorlieben und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Als Reaktion auf die während der Pandemie gewonnenen Erkenntnisse verzichtet der neue Raum auf Eckbüros für Top-Führungskräfte und umfasst stattdessen Bereiche zum Sammeln von Mitarbeitern, Bibliotheksecken und „Achtsamkeitsräume“ für Meditation und Flucht vor der Technologie.

Salesforce macht nicht nur bei Büropflanzen Halt, sondern hat auch „grüne Säulen“ eingebaut, die mit Grünpflanzen umwickelt sind, um den Außenbereich nach innen zu holen. Darüber hinaus sind die beiden höchsten bewohnten Etagen, die sogenannten Ohana-Etagen, tagsüber als Rückzugsort am Arbeitsplatz konzipiert und werden gemeinnützigen Organisationen nachts und am Wochenende mietfrei zur Verfügung gestellt. „Ohana, ein hawaiianischer Begriff für Familie, soll Gemeinschaft und Inklusivität über die Blutsverwandtschaft hinaus betonen.

Das Unternehmen eröffnete die „Ohana-Etagen“ offiziell im Rahmen einer Zeremonie, an der Bürgermeister Brandon Johnson teilnahm, was den Chicagoer Veranstaltern, die wegen steigender Kriminalitätsraten und der sich negativ auf die Geschäftsstimmung auswirkenden Rathauspolitik kritisiert wurden, einen moralischen Auftrieb gab. Salesforce beteiligt sich aktiv an der Unterstützung der Chicagoer Community und hat bereits 16 Millionen US-Dollar an lokale Organisationen gespendet. Während der Veranstaltung wurde eine zusätzliche Spende in Höhe von 1.25 Millionen US-Dollar angekündigt, die zwischen CASEL und Peer Health Exchange aufgeteilt werden soll, Organisationen, die sich auf das geistige und emotionale Wohlbefinden von Chicagoer Studenten konzentrieren.

Flexibilität ist ein zentraler Aspekt des Salesforce-Ansatzes und ermöglicht es Mitarbeitern, je nach Bedarf von zu Hause oder anderen Standorten aus zu arbeiten. Da im Wolf Point Tower 2,200 Mitarbeiter beschäftigt sind, besuchen jeden Tag etwa 800 das Büro. Die neuen Büroräume demonstrieren nicht nur das Engagement von Salesforce für die Schaffung einer einladenden und ganzheitlichen Arbeitsumgebung, sondern unterstreichen auch die Überzeugung des Unternehmens, die Gemeinschaften, in denen es tätig ist, zu stärken.