Saint Mary’s Gaels treffen auf die Loyola Marymount Lions im WCC-Duell

Zusammenfassung:

Die Saint Mary’s Gaels (10-6, 1-0 WCC) treten gegen die Loyola Marymount Lions (7-8, 0-1 WCC) in einem spannenden Duell der West Coast Conference (WCC) am Samstag um 21:00 Uhr EST an. Die Gaels kommen mit einem beeindruckenden Sieg gegen die San Diego Toreros ins Spiel, bei dem Aidan Mahaney mit 25 Punkten die Führung übernahm. Loyola Marymount hingegen hat eine Bilanz von 3-7 gegen Teams mit einer positiven Bilanz und wird versuchen, ihre Saison umzukehren.

Wichtige Punkte:

– Saint Mary’s (CA) hat eine Bilanz von 1-0 gegen WCC-Gegner und ist damit gut für dieses Duell aufgestellt.

– Die Gaels rangieren in der WCC auf dem neunten Platz im Bereich der Dreipunktewürfe mit einer Trefferquote von 29,9% von jenseits der Dreierlinie.

– Loyola Marymount hat eine Heimbilanz von 5-4, aber Schwierigkeiten gegen Teams mit positiver Bilanz, mit einer Bilanz von 3-7 in solchen Begegnungen.

– Die Lions haben in dieser Saison eine Trefferquote von 43,5% aus dem Feld, was 5,2 Prozentpunkte höher ist als das, was Saint Mary’s (CA) ihren Gegnern erlaubt (38,3%).

– Beide Teams haben offensive Erfolge erzielt, wobei Saint Mary’s (CA) eine Trefferquote von 44,5% und Loyola Marymount eine Trefferquote von 43,0% aus dem Feld aufweisen.

– Dies wird das erste Aufeinandertreffen zwischen den Gaels und den Lions in der WCC-Saison sein.

FAQ:

F: Wer sind die Top-Performer, auf die man in diesem Duell achten sollte?

A: Dominick Harris, der für Loyola Marymount mit einer Trefferquote von 41,9% von jenseits der Dreierlinie und 2,6 getroffenen Dreipunktewürfen pro Spiel spielt, und Justin Wright, der in den letzten 10 Spielen für die Lions 10,3 Punkte im Durchschnitt erzielt hat. Aidan Mahaney, der für die Gaels durchschnittlich 2,1 getroffene Dreipunktewürfe pro Spiel und 13,4 Punkte erzielt, sowie Augustas Marciulionis, der in den letzten 10 Spielen für Saint Mary’s (CA) durchschnittlich 12,6 Punkte, 4,8 Assists und 1,8 Steals erzielt hat.

F: Wie haben die Teams in ihren letzten 10 Spielen abgeschnitten?

A: Loyola Marymount hat eine Bilanz von 5-5 und erzielt im Durchschnitt 68,0 Punkte, 37,3 Rebounds, 11,1 Assists, 4,2 Steals und 3,3 Blocks pro Spiel. Der Durchschnitt der Punkte ihrer Gegner liegt bei 66,5 Punkten pro Spiel. Die Gaels haben eine Bilanz von 7-3 und erzielen im Durchschnitt 70,8 Punkte, 39,5 Rebounds, 15,2 Assists, 7,8 Steals und 4,3 Blocks pro Spiel. Der Durchschnitt der Punkte ihrer Gegner liegt bei 60,1 Punkten pro Spiel.

Dieser Artikel basiert auf Informationen von Data Skrive und Daten von Sportradar.