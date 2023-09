Rusts neues Airborne-Update stellt Kampfhubschrauber und mehr vor

Rust, das beliebte Survival-Spiel, hat mit seinem neuesten Update namens Airborne eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Das Spiel, das für seine rauen, primitiven Bedingungen bekannt ist, verfügt jetzt über Kampfhubschrauber und fortschrittliche Waffen.

In der Vergangenheit war Rust ein Spiel, bei dem die Menschen in Wellblechschuppen lebten und der Besitz einer Waffe einen zu einer regionalen Supermacht machte. Mit dem Airborne-Update können Spieler nun jedoch Kampfhubschrauber kaufen und fliegen, die an Bell Cobras erinnern, in einer Fallout-Themenwelt. Diese Hubschrauber sind mit wirkungsvollen Kanonen und Raketen ausgestattet, die Feinde aus der Luft verwüsten können.

Um dem Luftkampf mehr Herausforderung und Strategie zu verleihen, enthält das Update auch den Homing Missile Launcher. Diese Waffe verfolgt fliegende Feinde und erfasst sie, was sie zu einer gewaltigen Bedrohung macht. Allerdings können Spieler die Sperre aufbrechen, indem sie sich hinter Hindernissen verstecken oder Leuchtraketen einsetzen, um die Rakete abzulenken.

Im Falle einer unglücklichen Begegnung in der Luft haben Spieler jetzt die Möglichkeit, Fallschirme herzustellen. Diese Fallschirme verlangsamen den Abstieg und geben den Spielern mehr Kontrolle über ihre Landung. Für zusätzlichen Nervenkitzel können sie beim Abstieg sogar auf Feinde schießen. Fallschirme können wiederverwendet werden, aber jede Verwendung verschlechtert ihren Zustand und beeinträchtigt die Sinkgeschwindigkeit und Kontrolle.

Für eine andere Möglichkeit, in die Lüfte zu fliegen, können Spieler den neuen gepanzerten Heißluftballon nutzen. Diese verbesserte Version des bestehenden Heißluftballons bietet zusätzlichen Schutz und ermöglicht es den Spielern, sich an Luftkämpfen zu beteiligen, während sie langsam durch die Spielwelt gleiten.

Das Airborne-Update führt außerdem Waffenregale ein und erhöht die Entfernung, aus der Spieler Stützpunkte sehen können, erheblich. Diese Änderung, die durch Modifikationen am Rendering-System des Spiels ermöglicht wird, verbessert das gesamte Spielerlebnis, indem unerwartete Pop-Ins feindlicher Installationen vermieden werden.

Diese Funktionen zeigen, wie Rust sich weiterentwickelt und den Spielern neue Erfahrungen bietet. Das Airborne-Update hat die Möglichkeiten des Spiels um Luftkämpfe, fortschrittliche Waffen und verbesserte Grafik erweitert und so ein noch intensiveres Überlebenserlebnis geschaffen.

Quellen: Rust Update Airborne, Facepunch Studios.