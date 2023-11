Newegg Black Friday-Angebot: Rüsten Sie Ihren Gaming-PC mit der leistungsstarken RTX 4070 Ti-Grafikkarte auf

By

Möchten Sie Ihr Spielerlebnis auf die nächste Stufe heben? Newegg hat ein aufregendes Black Friday-Angebot für die MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC-Grafikkarte und bietet sie zum niedrigsten Preis aller Zeiten von nur 719 US-Dollar an.

Die RTX 4070 Ti ist eine echte Grafikkarte, die mit 240 Tensor-Kernen und 60 Raytracing-Kernen ausgestattet ist und eine beispiellose Leistung für Ihr Gaming-System liefert. Mit einem 4-Nanometer-TSMC-Prozess und beeindruckenden 35.8 Milliarden Transistoren ist diese Karte eine echte Herausforderung.

Eines der Highlights der RTX 4070 Ti sind ihre unübertroffenen Raytracing-Fähigkeiten. Benchmarks haben gezeigt, dass es seine Konkurrenten von AMD und Intel in puncto Raytracing-Leistung übertrifft. Die DLSS 3-Software von NVIDIA, einschließlich des neuesten 3.5-Updates mit Ray Reconstruction, verbessert die Qualität des Raytracings in ausgewählten Titeln und sorgt so für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Wenn es um Gaming-Leistung geht, enttäuscht die RTX 4070 Ti nicht. In unserem umfassenden Benchmark-Test zeigte es beeindruckende Ergebnisse bei Ultra-Einstellungen und 4K-Auflösung. Egal, ob Sie weite offene Welten erkunden, sich an intensiven Multiplayer-Schlachten beteiligen oder visuell atemberaubende Spiele genießen möchten, diese Grafikkarte wird Ihnen dabei mit Leichtigkeit helfen.

Mit dem Black Friday-Angebot bei Newegg ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Ihren Gaming-PC aufzurüsten oder einen neuen zu bauen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, sich die RTX 4070 Ti zu einem unschlagbaren Preis zu sichern und Ihr Spielerlebnis auf ein neues Niveau zu heben.

FAQ:

F: Was sind die Hauptmerkmale der MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC-Grafikkarte?

A: Die RTX 4070 Ti verfügt über 240 Tensor-Kerne, 60 Raytracing-Kerne, einen 4-Nanometer-TSMC-Prozess und 35.8 Milliarden Transistoren.

F: Warum ist Raytracing für Gamer wichtig?

A: Die Raytracing-Technologie fügt Spielen realistische Beleuchtung und Reflexionen hinzu und verbessert so die visuelle Qualität und das Eintauchen.

F: Wie schneidet die RTX 4070 Ti im Vergleich zu ihren Konkurrenten von AMD und Intel ab?

A: Die RTX 4070 Ti bietet im Vergleich zu AMD- und Intel-Grafikkarten eine überlegene Raytracing-Leistung.

F: Kann die RTX 4070 Ti Spiele mit 4K-Auflösung bewältigen?

A: Ja, die RTX 4070 Ti bietet eine bewundernswerte Leistung bei 4K-Auflösung, sodass Gamer ihre Lieblingstitel mit atemberaubender Grafik genießen können.

F: Wo finde ich dieses Black Friday-Angebot?

A: Das Angebot finden Sie auf der Newegg-Website.