Das Silvester-Special von RTE mit Patrick Kielty und einem Staraufgebot

By

RTE hat kürzlich spannende Details zu seinem bevorstehenden Silvester-Late-Late-Show-Special enthüllt. Abweichend von der Tradition wird die legendäre Talkshow zum ersten Mal an einem Sonntag ausgestrahlt. Moderiert wird die Sonderschau vom talentierten Patrick Kielty, der am Silvesterabend ab 10.15 Uhr die Führung übernehmen wird.

Die Show verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, da eine Vielzahl besonderer Gäste Kielty am Donnybrook-Set begleiten werden. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt und das Jahr 2023 zu Ende geht, wird die Late Late Show das Jahr 2024 mit Stil einläuten und eine festliche Atmosphäre schaffen, die die Zuschauer so schnell nicht vergessen werden.

Der kürzlich erschienene RTE Guide lieferte weitere Einblicke in die Sonderproduktion. Bei der Beschreibung der Extravaganz wird deutlich, dass Kielty dieser Feier zum Jahresende seinen Stempel aufdrücken möchte. Der Moderator der Talkshow wird sich mit einer Reihe besonderer Gäste unterhalten und Überraschungsauftritte sowie bekannte Gesichter in den Vordergrund rücken. Im weiteren Verlauf des Abends erwartet die Zuschauer ein letzter Abschied vom vergangenen Jahr, der die Show besinnlich abrundet.

Im Wettbewerb mit Shows wie Graham Norton, die ihr eigenes Neujahrs-Special mit renommierten Gästen wie Emma Stone und Mark Ruffalo haben, zielt Patrick Kieltys Late Late Show darauf ab, das Publikum mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer Unterhaltung zu fesseln.

Schalten Sie ab 10.15:XNUMX Uhr RTE One ein, um Patrick Kielty in der Show zu sehen. Während sich die Show ihrem Höhepunkt nähert, übergibt Kielty den Staffelstab an Anna Geary, die die Zuschauer durch den Countdown zum neuen Jahr führen wird – ein passender Abschluss eines Abends voller Lachen, Gespräche und Feiern.