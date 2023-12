RTEs Silvester-Extravaganz mit Patrick Kielty

RTE hat kürzlich die aufregenden Details seiner bevorstehenden Silvester-Spektakel bekannt gegeben. In diesem Jahr wird die legendäre Late Late Show zum ersten Mal an einem Sonntag ausgestrahlt und verspricht den Zuschauern einen unvergesslichen Abend. Moderiert wird die Show vom charismatischen Patrick Kielty, der am Silvesterabend ab 10.15 Uhr die Sondersendung moderieren wird.

Die Produktion verspricht eine wirklich festliche Angelegenheit zu werden, mit einer Reihe besonderer Gäste, die dazu beitragen werden, das neue Jahr stilvoll einzuläuten. Obwohl keine genauen Namen bekannt gegeben wurden, können die Zuschauer den ganzen Abend über mit bekannten Gesichtern und Überraschungen rechnen. Es wird eine Gelegenheit sein, sich endgültig von den denkwürdigen Momenten des Jahres 2023 zu verabschieden und das neue Jahr 2024 willkommen zu heißen.

Am Silvesterabend wird die Konkurrenz groß sein, denn die Late Late Show tritt gegen das Neujahrsspecial der Graham Norton Show an. Die Graham Norton Show kann dieses Jahr mit einer unglaublichen Anzahl an Gästen aufwarten, darunter Stars wie Emma Stone und Mark Ruffalo. Unter der Leitung von Patrick Kielty erwartet die Zuschauer jedoch ein einzigartiges und unterhaltsames Erlebnis, das das Publikum zweifellos in seinen Bann ziehen wird.

Das Silvester-Spektakel der Late Late Show läuft bis 11.45:XNUMX Uhr. Dann übergibt Patrick Kielty an Anna Geary, um den Countdown zum neuen Jahr zu leiten. Dieser Übergang wird die letzten Momente der Show markieren und die Feierlichkeiten des Abends gebührend abschließen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieser unvergesslichen Silvesterübertragung zu sein. Schalten Sie am 31. Dezember um 10.15:XNUMX Uhr unbedingt RTE One ein, um mit Patrick Kielty und einer schillernden Schar an Gästen einen Abend voller Lachen, Überraschungen und liebevoller Abschiede vom vergangenen Jahr zu verbringen.