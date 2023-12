RTE kündigt aufregende Silvestershow unter der Moderation von Patrick Kielty an

RTE bereitet sich mit einer Sonderausgabe der legendären Late Late Show auf eine aufregende Silvesterfeier vor. Abweichend von der Tradition wird die Show zum ersten Mal überhaupt an einem Sonntag ausgestrahlt und verspricht den Zuschauern einen unvergesslichen Abend zum Beginn des Jahres 2024.

Die bekannte TV-Persönlichkeit Patrick Kielty wird die Moderation dieser Jahresend-Spektakel übernehmen. Erwarten Sie eine hochkarätig besetzte Reihe besonderer Gäste, die das Donnybrook-Set zieren und für eine festliche Atmosphäre sorgen werden. Kielty, bekannt für sein Charisma und seine Schlagfertigkeit, wird lebhafte Gespräche mit einer Reihe bekannter Gesichter führen.

Laut RTE Guide wird das Silvester-Special voller Überraschungen und viel Spannung sein und als Abschied vom vergangenen Jahr dienen. Die Zuschauer können sich auf einen unvergesslichen Abschied ins Jahr 2023 und einen herzlichen Willkommensgruß im neuen Jahr voller Hoffnung und Vorfreude freuen.

In diesem Jahr steht das Neujahrsspecial der Late Late Show im direkten Vergleich mit der Graham Norton Show, die mit einem beeindruckenden Gastaufgebot mit Stars wie Emma Stone und Mark Ruffalo aufwarten kann. Es dürfte ein harter Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Zuschauer werden, da beide Sendungen um den Titel der ultimativen Silvestersendung konkurrieren.

Schalten Sie an Silvester von 10.15:11.45 bis XNUMX:XNUMX Uhr RTE One ein, um Patrick Kielty in Aktion zu erleben. Nach seinem fesselnden Gastgeber-Aufenthalt wird er den Staffelstab für den Countdown bis Mitternacht an Anna Geary übergeben. Lassen Sie sich diesen außergewöhnlichen Abend voller Unterhaltung und Feier nicht entgehen, denn RTE bringt Freude und Spannung in die Häuser der Zuschauer auf der ganzen Welt.