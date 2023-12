RTE kündigt aufregende Silvestershow unter der Moderation von Patrick Kielty an

By

RTE bereitet sich mit einer Sonderausgabe von The Late Late Show auf eine unglaubliche Silvesterfeier vor. In diesem Jahr wird die legendäre Talkshow zum ersten Mal an einem Sonntag ausgestrahlt und verleiht der festlichen Jahreszeit eine neue Wendung. Der renommierte Fernsehmoderator Patrick Kielty wird die Show leiten und verspricht eine unvergessliche Extravaganz zum Jahresende.

Der diese Woche veröffentlichte RTE Guide lieferte einige spannende Details darüber, was die Zuschauer von dieser besonderen Produktion erwarten können. Der Beschreibung zufolge wird die Show voller Starauftritte und Überraschungen sein, die das Publikum gespannt auf die Ankunft des Jahres 2024 freuen werden. Patrick Kielty wird lebhafte Gespräche mit einer Drehtür voller besonderer Gäste führen und so für ein unterhaltsames und fesselndes Erlebnis sorgen für alle.

Während das Silvester-Special von RTE ein Muss zu werden verspricht, wird es auch harter Konkurrenz durch die beliebte Graham-Norton-Show ausgesetzt sein. Mit Gästen wie Emma Stone und Mark Ruffalo setzt die Graham-Norton-Show alles daran, das Publikum zu fesseln. Allerdings ist Patrick Kielty kein Unbekannter darin, hochkarätige Veranstaltungen auszurichten, und er wird mit Sicherheit sein ganz eigenes Charisma und seinen Charme in die Silvesterausgabe von The Late Late Show einbringen.

Schalten Sie am Silvesterabend von 10.15:11.45 bis 2023:2024 Uhr RTE One ein und erleben Sie einen Abend voller Lachen, Unterhaltung und Vorfreude. Während die Uhr auf Mitternacht tickt, übergibt Patrick Kielty die Zügel an Anna Geary für den spannenden Countdown zum neuen Jahr. Lassen Sie sich dieses unvergessliche Fest nicht entgehen, denn wir verabschieden das Jahr XNUMX und begrüßen das Jahr XNUMX mit Stil und Flair.