RTE kündigt spannende Silvestershow mit Patrick Kielty an

By

RTE bereitet sich mit der Ankündigung eines spektakulären Late Late Show-Specials auf einen elektrisierenden Silvesterabend vor. Die legendäre Talkshow bricht mit der Tradition und wird zum ersten Mal an einem Sonntag ausgestrahlt und verspricht den Zuschauern einen unvergesslichen Jahresausklang. Der renommierte Moderator Patrick Kielty wird die Leitung übernehmen und am Silvesterabend ab 10.15 Uhr eine spannende Show moderieren.

Die im neuesten RTE Guide vorgestellte Sonderproduktion verspricht ein sensationelles Spektakel zu werden, das Sie in Atem halten wird. Eine Vielzahl prominenter Überraschungsgäste wird das Donnybrook-Set zieren, für eine festliche Atmosphäre sorgen und für ein unvergessliches Erlebnis sorgen. Während wir uns vom vergangenen Jahr verabschieden und das Jahr 2024 begrüßen, wird Kielty lebhafte Gespräche mit seinen Gästen führen und den Zuschauern Unterhaltung und Einblicke in die Welt der Stars bieten.

Während die Graham Norton Show für ihr Neujahrsspecial bekannt ist, in dem in diesem Jahr prominente Persönlichkeiten wie Emma Stone und Mark Ruffalo auftreten werden, wird die Late Late Show ihr zweifellos Konkurrenz machen. Von 10.15 bis 11.45 Uhr wird Patrick Kielty die Bühne beherrschen und das Publikum mit seinem Charme und Witz in seinen Bann ziehen. Anschließend wird Anna Geary nahtlos übernehmen und den Countdown zum neuen Jahr anführen.

Lassen Sie die Late Late Show an diesem Silvesterabend Ihr Ziel für unglaubliche Unterhaltung und einen unvergleichlichen Abschied vom vergangenen Jahr sein. Schalten Sie RTE One ein und erleben Sie gemeinsam mit Patrick Kielty und einem hochkarätigen Line-Up, wie sie diesen Silvesterabend wirklich unvergesslich machen.