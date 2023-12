RTE kündigt spannende Silvestershow mit Patrick Kielty an

RTE hat kürzlich aufregende Details zu seinem bevorstehenden Silvester-Special enthüllt, das 2023 mit Sicherheit ein echter Hingucker sein wird. Der beliebte Fernsehstar Patrick Kielty wird die Leitung übernehmen und seine erste Extravaganz zum Jahresende moderieren, die ab 10.15:31 Uhr ausgestrahlt wird am XNUMX. Dezember. Dies stellt eine bedeutende Änderung dar, da die legendäre Late Late Show zum ersten Mal an einem Sonntag ausgestrahlt wird.

Die Show verspricht, die Bühne für eine wahrhaft festliche Atmosphäre zu bereiten, da Kielty eine Reihe besonderer Gäste willkommen heißt, die an der Feier teilnehmen möchten. Mit Überraschungen, bekannten Gesichtern und einem herzerwärmenden Abschied vom vergangenen Jahr erwartet die Zuschauer ein unvergesslicher Abend voller Unterhaltung. Die Sonderproduktion wurde im kürzlich veröffentlichten RTE Guide angekündigt und löste bei den Fans Vorfreude und Spannung aus.

Inmitten der Neujahrs-Specials wird die Late Late Show einer harten Konkurrenz durch die Show von Graham Norton ausgesetzt sein, die für ihr mit Stars besetztes Gastaufgebot bekannt ist. RTE ist jedoch von der Attraktivität ihrer Sendung überzeugt und bietet den Zuschauern eine alternative und ebenso aufregende Möglichkeit, das neue Jahr einzuläuten.

Im Anschluss an seine Gastgeberpflichten wird Kielty den Staffelstab an Anna Geary übergeben, die den mit Spannung erwarteten Countdown zum neuen Jahr übernimmt. Mit ihrer vereinten Energie und ihrem Charme wird dieses dynamische Duo den Übergang ins Jahr 2024 mit Sicherheit zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Als Irlands beliebteste Talkshow ist die Late Late Show seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil irischer Haushalte. Das Silvester-Special wird das Publikum zweifellos mit seiner lebhaften Atmosphäre, den spannenden Gesprächen und den herausragenden Darbietungen in seinen Bann ziehen. Markieren Sie also Ihren Kalender und erleben Sie am 31. Dezember mit Patrick Kielty und seinen besonderen Gästen auf RTE One einen fantastischen Abend voller Unterhaltung.