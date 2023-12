RTE kündigt Silvester-Spektakel an

By

RTE wird das neue Jahr mit einer Sonderausgabe der legendären Late Late Show stilvoll eröffnen. Dieses Jahr wird die Show zum ersten Mal an einem Sonntag ausgestrahlt, moderiert vom charismatischen Patrick Kielty. Das Silvester-Spektakel beginnt um 10.15 Uhr und dauert bis zum Countdown bis 2024.

In echter Late-Late-Show-Manier verspricht die Reihe besonderer Gäste, den Abend unvergesslich zu machen. Während die Details zu den Gästen geheim gehalten werden, können sich die Zuschauer auf bekannte Gesichter und jede Menge Überraschungen freuen. Patrick Kielty, bekannt für seine Schlagfertigkeit und seinen Charme, wird die Gespräche leiten und für die festliche Atmosphäre sorgen.

Die Graham Norton Show veranstaltet außerdem ein Neujahrs-Special mit hochkarätigen Gästen wie Emma Stone und Mark Ruffalo. Während die beiden Shows gegeneinander antreten, ist der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Zuschauer hart. Beide Shows bieten einzigartige Erlebnisse mit ihrer eigenen Mischung aus Unterhaltung, Promi-Interviews und Lachen.

Nachdem sich Patrick Kielty um 11.45 Uhr verabschiedet hat, übernimmt Anna Geary den Countdown zum neuen Jahr. Die Zuschauer können einen nahtlosen Übergang in die Mitternachtsfeierlichkeiten erwarten, wenn das Jahr 2024 voller Spannung und Vorfreude eingeläutet wird.

Der RTE Guide neckt, dass die diesjährige Extravaganz ein würdiger Abschied vom vergangenen Jahr sein und es mit Lachen, Unterhaltung und Freude verabschieden wird. Während wir uns vom Jahr 2023 verabschieden und die Chancen und Herausforderungen des Jahres 2024 begrüßen, verspricht das Silvester-Special eine unvergessliche Nacht zu werden.

Markieren Sie also Ihren Kalender und schalten Sie am Silvesterabend RTE One ein, um einen unvergesslichen Abend voller Unterhaltung, Lachen und Feiern zu erleben.