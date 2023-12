RTE kündigt spannendes Silvester-TV-Special an

By

RTE hat gerade Details zu einem bevorstehenden Silvester-Fernsehspektakel bekannt gegeben. Die beliebte Late Late Show, moderiert von Patrick Kielty, wird zum ersten Mal überhaupt an einem Sonntag ausgestrahlt und verleiht dem mit Spannung erwarteten Abend eine zusätzliche Portion Spannung. Die Sonderschau beginnt am Silvesterabend um 10.15 Uhr und verspricht ein unvergesslicher Abend zu werden.

Bei dieser mit Stars besetzten Veranstaltung verwandelt sich das Donnybrook-Set in ein festliches Wunderland. Eine Vielzahl besonderer Gäste wird gemeinsam mit Patrick Kielty die Ankunft des Jahres 2024 stilvoll begrüßen. Ziel der Show ist es, das vergangene Jahr auf unvergessliche Weise zu verabschieden und den Zuschauern ein spannendes und fesselndes Erlebnis zu bieten.

Der RTE Guide enthüllte kürzlich exklusive Details zur Produktion und steigerte damit die Vorfreude bei den Fans. Der Beschreibung zufolge wird Patrick Kieltys erste Extravaganz zum Jahresende eine Reihe von Prominenten und Persönlichkeiten präsentieren, mit Überraschungen und bekannten Gesichtern in Hülle und Fülle.

Insbesondere wird das Silvester-Special der Late Late Show mit der Show von Graham Norton konkurrieren, die für ihr mit Stars besetztes Gastaufgebot bekannt ist. In diesem Jahr werden in der Graham-Norton-Show bekannte Persönlichkeiten wie Emma Stone und Mark Ruffalo zu sehen sein. Mit der Einführung eines eigenen spannenden Programms bietet die RTE-Show den Zuschauern jedoch eine ebenso unterhaltsame Alternative.

Patrick Kielty wird von 10.15:11.45 bis XNUMX:XNUMX Uhr bei RTE One im Rampenlicht stehen und das Publikum mit seinem charismatischen Moderationsstil fesseln, bevor er die Leitung an Anna Geary für den mit Spannung erwarteten Countdown zum neuen Jahr übergibt.

Merken Sie sich dieses unverzichtbare Silvester-Fernsehereignis unbedingt in Ihrem Kalender vor. Schalten Sie RTE One ein und begleiten Sie Patrick Kielty und seine außergewöhnlichen Gäste, während sie sich vom Jahr 2023 verabschieden und sich auf die Reise in ein brandneues Jahr begeben.