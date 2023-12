RTE-Silvester-Special mit aufregendem Promi-Aufgebot

By

RTE hat ein aufregendes Silvester-Special für die Zuschauer angekündigt, um das Jahr 2024 mit Stil einzuläuten. Die legendäre Late Late Show weicht von ihrem traditionellen Sendeplatz ab und wird zum ersten Mal an einem Sonntag unter der Leitung des renommierten Moderators Patrick Kielty ausgestrahlt. Die Sendung soll um 10.15:XNUMX Uhr ausgestrahlt werden und verspricht ein Staraufgebot an besonderen Gästen, die am berühmten Donnybrook-Set für eine festliche Atmosphäre sorgen.

In einer im RTE Guide veröffentlichten Erklärung erläuterte die Produktion, was die Zuschauer von dieser Extravaganz zum Jahresende erwarten können. Patrick Kielty, Gastgeber seiner ersten Neujahrssendung, wird spannende Gespräche mit einer Reihe berühmter Gesichter führen. Die Show garantiert Überraschungen, bekannte Gesichter und die Möglichkeit, sich vom vergangenen Jahr zu verabschieden, was sie zu einem unverzichtbaren Ereignis für das Publikum macht.

Das Neujahrs-Special der Late Late Show wird auch mit dem mit Spannung erwarteten Neujahrs-Special der Graham Norton Show konkurrieren, bei dem dieses Jahr namhafte Gäste wie Emma Stone und Mark Ruffalo dabei sind. Das Aufeinandertreffen der beiden Programme verleiht dem Silvesterfernsehprogramm noch mehr Spannung und Konkurrenz.

Zuschauer können von 10.15:11.45 bis 2024:XNUMX Uhr RTE One einschalten, um Patrick Kielty in Aktion zu erleben. Nach seiner Amtszeit wird Anna Geary die Leitung des Countdowns bis XNUMX übernehmen und für einen unvergesslichen Übergang ins neue Jahr sorgen.

Merken Sie sich zu Beginn des neuen Jahres unbedingt dieses mit Stars gespickte Event voller Lachen, Überraschungen und herzerwärmenden Momente im Kalender vor. Das Silvester-Special der Late Late Show garantiert einen Abend voller Unterhaltung, der die Zuschauer gespannt auf das Jahr 2024 zurücklassen wird.