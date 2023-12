Rovio bestätigt Schließung von Studio Lumi in Montreal

Rovio, der renommierte Entwickler mobiler Spiele, hat offiziell die Schließung des Studio Lumi in Montreal bekannt gegeben. Diese Entscheidung hat zur Beendigung eines nicht genannten Projekts und zum Verlust von 16 Arbeitsplätzen geführt. Trotzdem stellt Rovio sicher, dass Studio Six, ihr anderes Studio in Montreal, weiterhin in Betrieb bleibt.

„Unsere Kernkompetenzen im mobilen Bereich weiter ausbauen“, erklärte ein Sprecher von Rovio. Das Unternehmen möchte seine Ressourcen auf die Stärkung seiner Position im mobilen Gaming konzentrieren. Sie drückten außerdem ihre Wertschätzung für die harte Arbeit und das Engagement des Studio Lumi-Teams aus.

Die jüngste Übernahme von Rovio durch Sega hat neue Möglichkeiten eröffnet. Durch den Zugriff auf Segas umfangreiches Fachwissen außerhalb mobiler Spiele ist Rovio bestrebt, die Marke Angry Birds über ihre mobilen Ursprünge hinaus zu erweitern. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das beliebte Franchise den Spielern auf verschiedenen Plattformen zugänglich zu machen.

Die Partnerschaft zwischen Rovio und Sega war Gegenstand von Spekulationen und Vorfreude. Beide Unternehmen haben sich bemüht, ihre Stärken zu integrieren und einzigartige Spielerlebnisse zu schaffen. Rovios vorherige Ankündigung seiner Pläne für ein Segaverse löste bei den Fans Aufregung aus, mit Teasern von Spielen, die ikonische Sega-Marken wie Sonic und Yakuza beinhalten.

Während die Schließung von Studio Lumi für einige als Rückschlag angesehen werden mag, ist Rovio weiterhin zuversichtlich, dass die Strategie, mobiles Gaming zu priorisieren, Priorität hat. Rovio konzentriert sich erneut auf seine Kernkompetenzen und ist entschlossen, seiner treuen Spielerbasis weiterhin innovative und unterhaltsame Erlebnisse zu bieten.

Während sich die Mobile-Gaming-Branche weiterentwickelt und das Angry Birds-Franchise weiterhin bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang findet, ist Rovio weiterhin bestrebt, Grenzen zu überschreiten und neue Wachstumswege zu erkunden.

