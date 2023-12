„Absurd Ventures“ von Dan Houser enthüllt neue Projekte in verschiedenen Medien

By

Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games und Hauptautor renommierter Titel wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, hat kürzlich die ersten Projekte seines neuen Studios Absurd Ventures enthüllt. Entgegen den Erwartungen an ein Videospiel wagt sich Housers Studio an Multimedia-Projekte einschließlich Comics und Hörspielen.

Absurd Ventures wurde am 29. November angekündigt und arbeitet derzeit an zwei originellen Erzähluniversen: American Caper und A Better Paradise. Ziel dieser Projekte ist es, das Publikum durch Graphic Novels und Audio-Fiction zu fesseln.

American Caper befasst sich mit dem Leben zweier normaler, aber zutiefst fehlerhafter amerikanischer Familien, die in einer Welt korrupter Unternehmen, Kriminalität und unfähiger Politiker gefangen sind. Der erste Teil dieses neuen Universums wird eine Graphic Novel sein, illustriert vom renommierten Comiczeichner Simon Bisley.

Andererseits nimmt „A Better Paradise“ das Publikum mit auf eine spannende Reise existenzieller Dilemmata, die in der nahen Zukunft angesiedelt sind. Dieses Universum wird in einer zwölfteiligen Audio-Fiction-Serie debütieren, die derzeit produziert wird.

Laut Dan Houser dienen diese ersten Projekte als Einführung in den von Absurd Ventures geplanten Storytelling-Ansatz und die Medien. Das Studio arbeitet bereits an einer Vielzahl von Projekten, darunter Animationen, Videospiele, Graphic Novels, Audio-Fiction und mehr.

Obwohl es kein mit Spannung erwartetes neues Videospiel gibt, erinnert die Beschreibung des Universums von American Caper an vertraute Töne, die an die beliebte Grand Theft Auto-Reihe erinnern. Obwohl derzeit kein Open-World-Spiel angekündigt ist, könnte Absurd Ventures die Möglichkeit in Zukunft prüfen.

Fans können in den kommenden Monaten weitere Informationen zu den kommenden Franchises von Absurd Ventures erwarten. In der Zwischenzeit plant Rockstar Games, das von Houser mitgestaltete Unternehmen, die Veröffentlichung des ersten offiziellen Trailers für das lang erwartete Grand Theft Auto VI, möglicherweise bei den Game Awards.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Absurd Ventures?

A: Absurd Ventures ist Dan Housers neues Multimedia-Studio, das sich auf die Produktion von Projekten in verschiedenen Medien konzentriert, darunter Comics und Hörspiele.

F: Was sind die ersten Projekte von Absurd Ventures?

A: Die ersten Projekte des Studios sind American Caper, eine Graphic Novel, und A Better Paradise, eine zwölfteilige Audio-Fiction-Serie.

F: Gibt es Pläne für neue Videospiele?

A: Während Absurd Ventures derzeit Animationen, Videospiele und andere Medien erforscht, wurden noch keine neuen Videospielprojekte angekündigt.

F: Welche anderen Projekte können wir von Absurd Ventures erwarten?

A: Absurd Ventures arbeitet an einer Vielzahl von Projekten in verschiedenen Medien, darunter Graphic Novels, Audio-Fiction und mehr. Weitere Informationen werden in Zukunft bekannt gegeben.