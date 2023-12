Rockefeller Center eröffnet aufregende neue Attraktion

Das Rockefeller Center hat ein aufregendes neues Erlebnis eingeführt, das Besucher garantiert zu neuen Höhen führen wird. Diese immersive Attraktion, bekannt als „The Beam“, bietet Gästen die Möglichkeit, das ikonische Foto „Mittagessen auf einem Wolkenkratzer“ aus dem Jahr 1932 nachzustellen. Während das Originalfoto ein Werbegag war, bleibt die Identität des Fotografen und der auf dem Bild abgebildeten Arbeiter erhalten ein Geheimnis.

The Beam befindet sich in der 69. Etage des Rockefeller Plaza und bietet ein atemberaubendes Fahrgeschäft im Freien, das die Teilnehmer 12 Fuß über die Aussichtsplattform hebt. Anschließend dreht sich die Fahrt um 180 Grad und bietet einen ungehinderten Blick auf den Central Park und die atemberaubende Skyline. Im Gegensatz zu den Arbeitern auf dem Foto sind die Besucher zu ihrer Sicherheit sicher angeschnallt.

Der Leiter des Rockefeller Centers, EB Kelly, brachte die Motivation hinter der Schaffung von The Beam zum Ausdruck und erklärte: „Wir wollten, dass die Menschen eine direkte Verbindung zu diesem ikonischen Foto herstellen.“ Der Beam hat bereits Personen wie Tom Dearden angezogen, der eine Kopie des Fotos besitzt und die Erfahrung als bestätigend empfand. Dearden teilte mit: „Jedes Mal, wenn wir das Foto betrachten, das in unserer Küche hängt, wissen wir, dass wir dort waren.“

Die prominente New Yorker Tourismus-Influencerin Charlene Wang war eine der ersten, die The Beam am Eröffnungstag erlebte. Sie glaubt, dass diese aufregende Fahrt der neueste Trend in der Stadt sein wird und meint: „Das wird das sein, was jeder machen möchte.“

Tickets für „The Beam“ können zusätzlich zu den Tickets für die Aussichtsplattform „Top of the Rock“ erworben werden. Die Preise beginnen bei 40 US-Dollar für Erwachsene, weitere 25 US-Dollar für den Zugang zu The Beam. Weitere Details und Ticketinformationen finden Sie auf der offiziellen Website.

Die neueste Attraktion des Rockefeller Centers verspricht ein unvergessliches Abenteuer für alle, die eine neue Perspektive auf die ikonische Skyline von New York City suchen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Rockefeller Center eröffnet aufregende neue Attraktion