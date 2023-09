Mit vielseitigen Robotern eine Zukunft gestalten

By

Lerrel Pinto, Informatikforscher an der New York University, wurde vom MIT Technology Review als einer der Innovatoren unter 2023 Jahren 35 ausgezeichnet. Pintos Fokus liegt auf der Entwicklung von Robotern, die ein integralerer Bestandteil unseres Lebens sein können, indem sie Aufgaben erledigen, die über das bloße Staubsaugen hinausgehen. Sein Ziel ist es, Roboter zu entwickeln, die bei der Hausarbeit, Altenpflege und Rehabilitation helfen und bei Bedarf anwesend sein können.

Allerdings erfordert das Training multiskilliger Roboter eine erhebliche Menge an Daten. Um dieser Herausforderung zu begegnen, nutzt Pinto eine Technik namens selbstüberwachtes Lernen. Bei diesem Ansatz sammeln Roboter beim Lernen Daten und können so ihre Fähigkeiten autonom verbessern. Seine Arbeit in diesem Bereich wurde hoch gelobt und gilt als bedeutender Schritt bei der Kombination von maschinellem Lernen und Robotik.

Pinto räumt ein, dass die jüngsten Fortschritte in der KI, insbesondere bei großen Sprachmodellen, stark auf riesigen Datensätzen basieren, die aus dem Internet stammen. Für Trainingsroboter ist dieser Ansatz jedoch nicht durchführbar. Im Gegensatz zu selbstfahrenden Autos, die Daten aus Millionen von Stunden auf der Straße sammeln, benötigen Haushaltsroboter stundenlanges Filmmaterial, das verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Umgebungen zeigt.

Im Jahr 2016 erreichte Pinto einen Meilenstein, indem es den weltweit größten Robotik-Datensatz erstellte, in dem Roboter ihre Trainingsdaten ohne menschliche Aufsicht generierten und beschrifteten. Seitdem haben er und seine Kollegen Lernalgorithmen entwickelt, die es Robotern ermöglichen, sich zu verbessern, indem sie aus Fehlern lernen. Fehler, etwa wenn ein Roboterarm wiederholt daran scheitert, ein Objekt zu greifen, können genutzt werden, um Modelle zu trainieren, die die Aufgabe erfolgreich ausführen.

Ein weiterer Ansatz, den Pinto erforscht, besteht darin, menschliche Handlungen nachzuahmen. Durch die Beobachtung, wie Menschen Türen öffnen, lernen Roboter, dies selbst zu tun und erweitern ihren Datensatz kontinuierlich. Je mehr Türen sich Menschen öffnen, desto höher sind ihre Chancen, erfolgreich neue Türen zu öffnen.

Pintos aktuelles Projekt besteht darin, Freiwillige zu rekrutieren, die Videos von sich selbst aufnehmen, wie sie mit Smartphones, die an kostengünstigen Werkzeugen befestigt sind, verschiedene Gegenstände in ihren Häusern manipulieren. Diese Datenerfassung, kombiniert mit effizienten Lernalgorithmen, ermöglicht es Robotern, geschickte Verhaltensweisen mit minimaler Trainingszeit zu erlernen.

Indem Pinto Robotern ihren „großen Sprachmodell-Moment“ gibt, möchte er eine neue Ära der KI einläuten. Seiner Überzeugung nach ist Intelligenz dazu da, Bewegung und Veränderung in der Welt herbeizuführen, eine Fähigkeit, die physische Lebewesen wie Roboter besitzen.

