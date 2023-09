Roblox kommt auf PlayStation: Erweitert seine Reichweite

By

Roblox, die beliebte Social- und Gaming-App, wird bald auf PlayStation-Konsolen verfügbar sein. Auf der Roblox Developers Conference (RDC) im Jahr 2023 gab das Unternehmen die aufregende Ankündigung bekannt, dass es seine App im Oktober auf PS4 und PS5 bringen wird. Diese Erweiterung bietet PlayStation-Spielern Zugriff auf den vollständigen Katalog der Roblox-Erlebnisse.

Roblox ist bereits auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter PC, Mac, iOS, Android und Xbox, aber die fehlende Unterstützung für Sonys Konsolen stellt eine bemerkenswerte Lücke in ihrem Sortiment dar. Aktuelle Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass eine PlayStation-Version in Arbeit ist. Aus einer Stellenanzeige aus dem Jahr 2022 ging hervor, dass Roblox einen PlayStation-Ingenieur einstellte, und CEO David Baszucki deutete während einer Telefonkonferenz im August an, dass das Unternehmen die Möglichkeit prüfe, die App auf PlayStation und Nintendo Switch zu bringen.

Obwohl es keinen unmittelbaren Plan für eine Nintendo Switch-Veröffentlichung gibt, ist Roblox fest entschlossen, auf allen Geräten weltweit verfügbar zu sein. In der Zwischenzeit können sich PlayStation-Spieler darauf freuen, am Roblox-Spaß teilzunehmen und auf ihre Lieblingserlebnisse zuzugreifen, sobald die App auf PS4 und PS5 verfügbar ist.

Zusätzlich zur PlayStation-Erweiterung kündigte Roblox auch an, dass die Meta Quest Roblox-App später im September allgemein verfügbar sein wird. Die Quest-App, die im Juli als offene Beta gestartet wurde, verzeichnete in den ersten fünf Tagen über eine Million Installationen. Darüber hinaus sind Updates für die Xbox-App geplant, die das Benutzererlebnis verbessern und regelmäßige Updates versprechen.

