Rivian R1T stellt bahnbrechenden mobilen Filmprojektor vor

Rivian, bekannt für seinen bahnbrechenden Elektro-Pickup R1T, hat ein Patent angemeldet, das eine aufregende neue Ergänzung zu seiner bereits beeindruckenden Liste an Funktionen vorschlägt. Das Patent enthüllt Pläne für einen mobilen Filmprojektor, der problemlos im innovativen Getriebetunnel des R1T verstaut werden kann. Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihren Truck in ein tragbares Kino für einen unvergesslichen Filmabend unterwegs.

Das am 23. November eingereichte Patent zeigt ein Kit bestehend aus einem Projektor, einer Leinwand und mindestens einem Lautsprecher. Dieses Unterhaltungsgerät ist so konzipiert, dass es in den Getriebetunnel hinein- und herausgeschoben werden kann, was eine bequeme Aufbewahrung ermöglicht. Nach dem Ausfahren kann der Projektor in die gewünschte Position gebracht werden, komplett mit einem Spiegel, der das projizierte Licht präzise auf die Leinwand reflektiert. Die Stange des Bildschirms kann für eine optimale Sicht auch an mehreren Stellen platziert werden.

Das Schöne an diesem Setup liegt in seiner Einfachheit und Effizienz. Da alles ordentlich im Getriebetunnel verstaut ist, können Sie Ihre R1T im Handumdrehen mühelos in eine Entertainment-Zentrale verwandeln. Alle benötigten Komponenten, inklusive Strom, werden bequem vom R1T selbst versorgt.

Rivians Fokus auf Individualisierung und Anpassungsfähigkeit ist nicht neu. Das Unternehmen hat bereits Add-ons wie die Camp Kitchen und ein Drei-Personen-Zelt eingeführt. Obwohl die Camp Kitchen Anfang des Jahres eingestellt wurde, erkannte Rivian-CEO RJ Scaringe ihre Beliebtheit an und deutete eine Neugestaltung an, die nicht den gesamten Gerätetunnel einnehmen wird. Könnte das bedeuten, dass der Filmprojektor nicht allzu weit zurückliegt?

Während Rivian die Grenzen dessen, was mit Elektrofahrzeugen möglich ist, immer weiter verschiebt, verleiht die mögliche Hinzufügung eines mobilen Filmprojektors dem R1T noch mehr Spannung. Ganz gleich, ob Sie unter dem Sternenhimmel campen, bei einer Sportveranstaltung dicht auf den Fersen sind oder einfach nur einen Filmabend im Freien genießen – Rivian zielt darauf ab, das Abenteuererlebnis mit seinen innovativen Angeboten zu verbessern.

FAQ:

F: Was ist der Rivian R1T?

A: Der Rivian R1T ist ein elektrischer Pickup, der für seine Geländetauglichkeit, große Reichweite und anpassungsfähigen Funktionen bekannt ist.

F: Was verrät das Patent?

A: Das Patent zeigt Pläne für einen mobilen Filmprojektor, der problemlos im Getriebetunnel des R1T verstaut werden kann.

F: Wie funktioniert die Einrichtung?

A: Der Projektor, die Leinwand und das Lautsprecherset können problemlos in den Getriebetunnel hinein- und herausgeschoben werden. Der Projektor ist verstellbar und verfügt über einen Spiegel, der das Licht auf die Leinwand reflektiert, während die Stange der Leinwand für eine optimale Sicht an mehreren Stellen platziert werden kann.

F: Wird der Filmprojektor über den R1T mit Strom versorgt?

A: Ja, der Projektor und andere Komponenten werden vom R1T mit Strom versorgt, was ihn zu einer autarken Unterhaltungslösung macht.

F: Gibt es weitere anpassbare Optionen für den R1T?

A: Ja, Rivian hat bereits Add-ons wie die Camp Kitchen und ein Zelt für drei Personen eingeführt und damit sein Engagement für Individualisierung und Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt.