Reliance Industries plant große Investitionen in Westbengalen

Reliance Industries unter der Leitung des Vorsitzenden Mukesh Ambani hat eine bedeutende Investition von ₹45,000 crore in Westbengalen bestätigt. Darüber hinaus plant das Konglomerat, weitere Rs zu investieren. 20,000 crore in den nächsten drei Jahren. Diese Nachricht wurde während der 7. Ausgabe des Bengal Global Business Summit in Kalkutta bekannt gegeben.

Ambani gab bekannt, dass sich der Großteil der Investitionen auf drei Schlüsselsektoren konzentrieren wird: Telekommunikation, Einzelhandel und Bioenergie. Mit der schnellen Einführung von Jio Fiber und Air Fibre möchte Reliance jedes Haus in Bengalen in ein Smart Home verwandeln. Es wird erwartet, dass dieser Wandel neue Beschäftigungs- und Unternehmermöglichkeiten für Millionen von Menschen in der Region schaffen wird. Ambani zeigte sich optimistisch und erklärte, dass Bengalen das Potenzial habe, erstklassige Talente nicht nur aus Indien, sondern aus der ganzen Welt anzuziehen.

Auch Reliance Retail, eine Tochtergesellschaft von Reliance Industries, wird seine Präsenz in Westbengalen ausbauen. Das Unternehmen plant, die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte innerhalb der nächsten zwei Jahre von 1000 auf 1200 zu erhöhen. Es wird erwartet, dass diese Erweiterung Hunderte von KKMU (Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen) unterstützt und ihnen eine beispiellose Vertriebsreichweite in ganz Indien verschafft.

Ambani hob außerdem das Engagement von Reliance für Bioenergie hervor. Das Konglomerat hat sich zum größten Bioenergieproduzenten Indiens entwickelt und nutzt dabei seine selbst entwickelte Technologie. Ambani kündigte Pläne an, in den nächsten drei Jahren 100 Anlagen für komprimiertes Biogas (CBG) zu errichten, die landwirtschaftliche Reststoffe und organische Abfälle nutzen. Darüber hinaus wird Reliance Landwirte bei der Bewirtschaftung von Energieplantagen in großem Maßstab unterstützen und so dazu beitragen, den COXNUMX-Ausstoß zu reduzieren und organischen Dünger zu produzieren.

Durch diese Investitionen in Telekommunikation, Einzelhandel und Bioenergie möchte Reliance Industries zum gemeinsamen Wohlstand, zur technologischen Innovation, zur Inklusivität und zur Harmonie der Menschen in Bengalen beitragen.

