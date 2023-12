Wegweisende Klage deckt Absprachen in der Immobilienmaklerbranche auf

Eine kürzlich in South Carolina eingereichte Sammelklage auf Bundesebene hat ein Muster der Absprache zwischen der National Association of Realtors (NAR) und Keller Williams Realty, einem der führenden Immobilienmaklerunternehmen, aufgedeckt. In der Klage wird behauptet, die NAR und Keller Williams hätten sich verschworen, um die Maklerprovisionssätze künstlich zu erhöhen, was seit November 2019 zu höheren Kosten für Hausverkäufer im Bundesstaat geführt habe.

Diese Klage folgt auf ein bahnbrechendes Urteil in Missouri, wo die NAR und mehrere große Immobilienmakler, darunter HomeServices of America und Keller Williams Realty, der Verschwörung zur Erhöhung der Provisionen für schuldig befunden wurden. In diesem Fall sprach das Gericht Schadensersatz in Höhe von 1.8 Milliarden US-Dollar zu, mit der Möglichkeit, dass sich der Betrag verdreifacht, wenn sich herausstellt, dass die Immobilienmakler gegen US-Kartellgesetze verstoßen haben.

Das Kernproblem dreht sich um die Provisionen von Immobilienmaklern, die in den USA typischerweise 5–6 % des Verkaufspreises einer Immobilie ausmachen und zwischen dem Makler des Käufers und dem Makler des Verkäufers aufgeteilt werden. Es wurde davon ausgegangen, dass die Richtlinien der NAR, wie in der Klage in Missouri festgestellt, wettbewerbswidrige Auswirkungen haben, da sie potenziellen Käufern die gesamte Maklerprovision verheimlichen. Diese Praxis kann dazu führen, dass Käufer über die damit verbundenen Kosten getäuscht werden.

Käufer glauben möglicherweise fälschlicherweise, dass die Maklerdienste kostenlos sind, obwohl sie in Wirklichkeit einen erheblichen Prozentsatz des Kaufpreises für das Haus ausmachen können. Wenn beispielsweise ein Haus für 500,000 US-Dollar mit einer Maklerprovision von 6 % verkauft wird, würde der Käufer 15,000 US-Dollar an den Makler des Käufers zahlen. Diese Gebühr könnte möglicherweise gesenkt werden, wenn die Provisionen fair offengelegt würden.

Immobilienmaklern wird außerdem vorgeworfen, dass sie Hauskäufer zu Objekten mit höheren Provisionen drängen, was die Käufer zusätzlich mit den Kosten belastet. Der durchschnittliche Hauspreis in Missouri und South Carolina zeigt die Auswirkungen dieser Praktiken, da Käufer möglicherweise Tausende von Dollar an Provisionen zahlen.

Die angeklagten Immobilienkonzerne und Maklerfirmen bestreiten jegliches Fehlverhalten und beabsichtigen, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Trotz ihrer Argumente unterstreichen die Klagen und Urteile die Notwendigkeit von Transparenz und fairem Wettbewerb in der Immobilienbranche. Die NAR wird unter neuer Führung bald vor rechtlichen Herausforderungen stehen, da ihr CEO Ende des Monats zurücktritt.

Diese Klage hat bereits Tür und Tor für weitere rechtliche Schritte geöffnet, da die Anwälte der Kläger neue Sammelklagen gegen andere große Immobiliengiganten einreichen und ähnliche Verstöße gegen das Kartellrecht geltend machen. Während der Rechtsstreit weitergeht, bleibt abzuwarten, wie dieser bahnbrechende Fall die Immobilienmaklerbranche verändern wird.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Wegweisende Klage deckt Absprachen in der Immobilienmaklerbranche auf