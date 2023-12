Die Aktie von Virgin Galactic stürzt ab, da Richard Branson zusätzliche Investitionen ablehnt

By

Die Aktien von Virgin Galactic, Richard Bransons Weltraumtourismusunternehmen, sind stark gefallen, nachdem Branson bekannt gegeben hatte, dass er nicht beabsichtige, mehr Geld in das Unternehmen zu investieren. Branson behauptet, dass Virgin Galactic bereits über ausreichende Mittel verfügt, was zu einem Rückgang des Aktienwerts um 16 % auf unter 2 US-Dollar pro Aktie bei Markteröffnung am Montag führte.

Obwohl Virgin Galactic bedeutende Meilensteine ​​erreicht hat, wie beispielsweise den Flug seiner ersten Kunden ins All, steht das Unternehmen vor mehreren Herausforderungen. Das Unternehmen hat kürzlich etwa 20 % seiner Belegschaft entlassen und arbeitet an der Einführung einer neuen Reihe suborbitaler Raumfahrzeuge als Ersatz für das derzeitige Fahrzeug, dessen Entwicklung über ein Jahrzehnt gedauert hat.

Branson erklärte in einem Artikel der Financial Times, dass seine Investmentgesellschaft Virgin Group aufgrund der Auswirkungen der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei. Er glaubt jedoch, dass Virgin Galactic über beträchtliche Mittel (ca. 1 Milliarde US-Dollar) verfügt, um unabhängig zu operieren.

Finanzunterlagen vom November ergaben, dass Virgin Galactic über etwa 1.1 Milliarden US-Dollar an Bargeld und Wertpapieren verfügte. Dies sollte das Unternehmen über Wasser halten, bis es im Jahr 2026 seine neue Reihe raketenbetriebener Flugzeuge namens Delta vorstellt. Diese Raumschiffe werden wohlhabende Abenteuerlustige und zahlende Kunden an den Rand des Weltraums befördern.

Dennoch offenbarte der Finanzbericht von Virgin Galactic auch einen Personalabbau von rund 18 %, wobei am 185. November 7 Mitarbeiter entlassen wurden. Branson verkaufte zuvor einen erheblichen Teil seiner persönlichen Investition in Virgin Galactic, während Virgin Group als Manager für Bransons Investitionen fungierte , bleibt einer der Top-Aktionäre des Unternehmens.

Nach Bransons historischer Reise ins All an Bord der VSS Unity im Jahr 2021 nahm Virgin Galactic im Jahr 2023 den regulären kommerziellen Dienst auf. Im Laufe dieses Jahres hat das Unternehmen sechs Passagiergruppen gestartet, darunter Testpiloten, zahlende Kunden, Ehrengäste und eigene Mitarbeiter. bis an den Rand des Weltraums.

Trotz dieser Erfolge kündigte Virgin Galactic in seinem Finanzbericht vom November Pläne an, die Häufigkeit von Raumflügen zu verringern. Kunden werden nun vierteljährlich und nicht mehr monatlich in den Weltraum auf der VSS Unity geschickt.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die Aktie von Virgin Galactic stürzt ab, da Richard Branson zusätzliche Investitionen ablehnt