Game Director von Housemarque verlässt das Unternehmen nach 14 Jahren

In einer überraschenden Ankündigung gab Harry Krueger, Game Director von Housemarque, bekannt, dass er das Studio nach beeindruckenden 14 Jahren verlassen wird. Krueger, der vor allem für seine Arbeit an dem von der Kritik gefeierten Returnal bekannt ist, leitete das Team durch die Entwicklung des mit Spannung erwarteten PlayStation 5-Spiels. Sein Weggang stellt eine bedeutende Veränderung für das Studio dar, doch Housemarque bleibt optimistisch, was die Zukunft angeht.

Während seiner Zeit bei Housemarque war Krueger maßgeblich an der Entwicklung des Studios beteiligt. Von ihren früheren Arcade-inspirierten Titeln wie Outland, Resogun und Nex Machina bis zum bahnbrechenden Erfolg von Returnal waren Kruegers Vision und Leidenschaft entscheidend für das Wachstum und den Erfolg des Studios.

Krueger drückte seine tiefe Dankbarkeit für seine Zeit bei Housemarque aus und erklärte: „Es war eine Ehre, Housemarque auf dieser Reise zu begleiten. Wir haben gemeinsam wirklich die Säulen des Himmels zum Beben gebracht und ich werde für immer stolz auf all die erstaunlichen Dinge sein, die wir als Studio erreicht haben.“

Obwohl Krueger den genauen Grund für seinen Abgang nicht verriet, versicherte er den Fans, dass er optimistisch in die Zukunft blicke. Er erwähnte ein aufregendes neues Projekt in Arbeit und drückte sein Vertrauen in das talentierte Team von Housemarque sowie die kontinuierliche Unterstützung von Sony und PlayStation Studios aus.

Ilari Kuittinen, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Housemarque, würdigte Kruegers bedeutende Beiträge und betonte die Wirkung und Vision, die er in das Studio einbrachte. Kuittinen hob auch die Wiedergeburt von „Arcade“ in Returnal hervor und zeigte sich begeistert, dass zukünftige Führungskräfte auf diesem Erfolg aufbauen würden.

Während Housemarque voranschreitet, bereiten sie sich derzeit auf ihr „neues großes Projekt“ vor, das bei den Fans für Aufregung gesorgt hat. Obwohl noch keine Details zum Projekt bekannt gegeben wurden, wurde bestätigt, dass das nächste Spiel des Studios eine neue IP sein wird.

Mit der jüngsten Übernahme durch Sony im Juni 2021 und dem Erfolg von Returnal ist Housemarque für weiteres Wachstum und Innovation gerüstet. Fans können vom Studio Großes erwarten, während sie diesen Übergang meistern und das nächste Kapitel ihrer Reise beginnen.

