Vorgeschlagener Lagerkomplex löst bei Bewohnern von Carroll Township Bedenken aus

By

Die Bewohner von Carroll Township im York County sind empört über Pläne zum Bau eines riesigen Lagerhauskomplexes an einer verschlafenen Landstraße in der Nähe der Route 15. Das vorgeschlagene Projekt mit dem Namen Northern Business Park würde drei Lagerhäuser mit einer Fläche von fast einer Million Quadratmetern umfassen. Besorgte Anwohner haben eine Interessenvertretung namens „Dillsburg Area Residents for Reasonable Growth“ gegründet, um sich der Entwicklung zu widersetzen.

Eine der Hauptsorgen der Bewohner sind die möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit der Gemeinschaft. Die Golf Course Road, die Hauptzufahrtsstraße zum geplanten Standort, würde vom LKW-Verkehr überschwemmt werden. Dies gibt den Schülern im nahegelegenen Schulbezirk Anlass zur Sorge, insbesondere denen des High-School-Langlaufteams, die regelmäßig durch die Nachbarschaft laufen. Die Zunahme der Lkw-Fahrten, die bis zu tausend pro Tag erreichen könnten, könnte sich nachteilig auf die Sicherheit der Region auswirken.

Die Bewohner sind auch besorgt über die möglichen negativen Auswirkungen des Komplexes auf die Umwelt. Luft-, Licht- und Lärmverschmutzung sind ein großes Problem, insbesondere da die Lagerhäuser 24 Stunden am Tag in Betrieb sind. Der Entwickler hat Pläne bei Carroll Township eingereicht und beantragt eine bedingte Nutzungsgenehmigung für den Baubeginn. Die erste Bebauungsbesprechung wurde auf den 14. Dezember verschoben.

Als Reaktion auf die geplante Entwicklung haben Hausbesitzer, die gegen das Projekt sind, eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um Gelder für die Rechtsvertretung zu sammeln. Sie hoffen, dass sie durch die Äußerung ihrer Bedenken und den Zusammenschluss die Gemeinde davon überzeugen können, ihre Einwände bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.

Sowohl die Beamten des Carroll Township als auch die Muttergesellschaft des Bauträgers haben sich bisher nicht zu den Bedenken und dem Widerstand der Bewohner geäußert. Es bleibt abzuwarten, wie dieser Konflikt zwischen Wachstum und gemeinschaftlichen Anliegen gelöst werden kann.