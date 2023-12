Hurrikan beweist, dass Mikroplastik in die Atmosphäre gelangen und über die Luft verbreitet werden kann

Eine kürzlich von Forschern der Dalhousie University in Halifax, Kanada, durchgeführte Studie hat die erstaunliche Erkenntnis erbracht, dass Mikroplastik bei Hurrikanen in die Atmosphäre geschleudert und auf dem Luftweg über weite Strecken transportiert werden kann. Das Forschungsteam unter der Leitung von Anna Ryan stellte während des Hurrikans Larry im Jahr 2021 einen großen Glaszylinder in der Nähe von Saint Michaels, einer ländlichen Gemeinde in Neufundland, auf. Sie sammelten vor, während und nach dem Sturm Luftproben und stellten fest, dass die Konzentration von Mikroplastik war während des Hurrikans mit mehr als 100,000 Partikeln pro Quadratkilometer und Tag am höchsten.

Diese Entdeckung stellt die weit verbreitete Annahme in Frage, dass der Ozean die ultimative Senke für Mikroplastik ist. Mikroplastikverschmutzung wurde in verschiedenen Umgebungen weltweit festgestellt und birgt Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für die allgemeine Gesundheit des Ökosystems. Die während der Studie gesammelten Partikel waren so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht sichtbar waren, sodass sie leicht aufgenommen oder eingeatmet werden konnten.

Hurrikan Larry bot den Forschern eine einzigartige Gelegenheit, den atmosphärischen Transport von Mikroplastik zu untersuchen, da der Sturm einer Flugbahn über dem Ozean folgte und durch Gebiete zog, in denen hohe Konzentrationen von Kunststoffen in Oberflächengewässern eingeschlossen sind. Bemerkenswert ist, dass der Hurrikan keine großen städtischen Gebiete überquerte, die normalerweise als bedeutende Quellen für Mikroplastik in der Luft gelten.

Diese in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie ist eine der wenigen ihrer Art weltweit. Im Vergleich dazu ergaben frühere Studien zu atmosphärischem Mikroplastik bei Taifunen und Monsunregen deutlich geringere Werte als während des Hurrikans Larry. Die Forschung unterstreicht das Vorhandensein von Mikroplastik in allen Umweltbereichen der Erde und unterstreicht, wie wichtig es ist, ihre Verteilung und Auswirkungen zu verstehen.

Eine weitere laufende Studie einer Dalhousie-Doktorandin, Justine Ammendolia, untersucht, wie Mikroplastik in der Atmosphäre während des posttropischen Sturms Fiona in einem städtischen Umfeld beeinflusst wurde. Die vorläufigen Ergebnisse von Ammendolia sind sowohl aufregend als auch beunruhigend und zeigen Spuren von 14 verschiedenen Arten von Mikroplastik. Sowohl Ryan als auch Ammendolia betonen die Dringlichkeit, Einwegkunststoffe zu reduzieren, um deren Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

Forschung wie diese ist von entscheidender Bedeutung, da sie wichtige Daten liefert, die als Grundlage für politische Änderungen und Bemühungen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung dienen können. Das Verständnis des Ausmaßes des Problems auf einer kleineren Ebene ist entscheidend für die Umsetzung wirksamer Strategien in größerem Maßstab.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Hurrikan beweist, dass Mikroplastik in die Atmosphäre gelangen und über die Luft verbreitet werden kann