Republikanische Vorwahlkandidaten erwägen eine alternative Strategie, um Trump zu besiegen

Im Rennen um den republikanischen Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen in Iowa erwägen einige Republikaner eine alternative Strategie, um die Kontrolle des ehemaligen Präsidenten Donald Trump über den Wahlkampf aufzuheben. Anstatt den ersten Platz anzustreben, streben diese Republikaner danach, sich einen überzeugenden zweiten Platz zu sichern und sich als letzter verbleibender Kandidat zu positionieren, für den Fall, dass Trump aus dem Rennen ausscheiden muss. Auch wenn diese Strategie weit hergeholt erscheinen mag, könnte sie dazu führen, dass Konkurrenten wie die frühere Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, länger im Rennen bleiben als erwartet.

Die Idee, dass ein starker zweiter Platz als nächstbester Anwärter auf die Nominierung an Legitimität gewinnt, gewinnt bei GOP-Spendern und -Strategen an Bedeutung. Sie glauben, dass der Kandidat mit der besten Leistung auf dem zweiten Platz den überzeugendsten Anspruch auf die Kandidatur für den Parteitag hätte, wenn Trumps rechtliche Probleme oder sein fortgeschrittenes Alter zu wichtigen Faktoren würden. Bobbie Kilberg, ein prominenter republikanischer Spendensammler, vermutet, dass Trump sich in einer oder mehreren der ersten drei Vorwahlen möglicherweise nicht den ersten Platz sichern wird, was den Kampf um den zweiten Platz für das Feld wertvoll macht.

Bei der Sicherung des zweiten Platzes geht es nicht nur darum, Trump möglicherweise in einem Zweikampf herauszufordern, sondern auch darum, ihn zu ersetzen, wenn er sich aus dem Rennen zurückziehen muss. Ein starker zweiter Platz mit einem spürbaren Leistungsunterschied zum dritten Platz könnte die Argumente dafür stärken, dass der Zweitplatzierte zum Spitzenreiter wird.

Während Anwärter wie Haley und DeSantis in einen hitzigen Kampf um den zweiten Platz verwickelt sind, haben sie erhebliche Umfragedefizite gegenüber Trump. Auf nationaler Ebene hat Trump einen Vorsprung von 40 bis 50 Punkten vor ihnen. Selbst in Schlüsselstaaten wie Iowa, New Hampshire und South Carolina, wo Trumps Vorsprung geringer ist, behält er immer noch beträchtliche Vorteile.

Obwohl der Fokus auf der Sicherung des ersten Platzes liegt, sehen einige Republikaner den unorthodoxen Weg zur Nominierung als die einzig mögliche Option angesichts der Dominanz von Trump. Da Trump im nächsten Jahr 78 Jahre alt wird und ihm ein Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit seinen Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, bevorsteht, sehen die Rivalen den Kampf um den zweiten Platz möglicherweise von unmittelbarerem Wert als in den Vorjahren.

Während Kandidaten wie Haley und DeSantis darauf bestehen, dass ihr Ziel der Sieg ist, haben sie auch Zeit und Mühe investiert, um sich von Trump abzuheben. Haley stellt sich selbst als wählbarer dar als Trump, bezeichnet ihn als den unbeliebtesten Politiker Amerikas und versucht, das Chaos der letzten Jahre abzulehnen. DeSantis hingegen betont politische Erfolge und eine verlängerte konservative Führung über Trumps potenzielle einzige Amtszeit hinaus.

Letztendlich könnte der Kampf um den zweiten Platz erhebliche Auswirkungen auf dieses Vorwahlrennen der Republikaner haben und möglicherweise über den Spitzenreiterstatus in den kommenden Monaten entscheiden.