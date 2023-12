New York sieht sich im nächsten Jahrzehnt mit Risiken für die Zuverlässigkeit des Stromnetzes konfrontiert

Ein kürzlich vom New York Independent System Operator (NYISO) veröffentlichter Bericht weist auf potenzielle Risiken für die Zuverlässigkeit des New Yorker Stromnetzes im nächsten Jahrzehnt hin. Während in dem Bericht festgestellt wird, dass es keine unmittelbaren Bedrohungen gibt, fordert er, den vor uns liegenden Herausforderungen ernsthafte Aufmerksamkeit zu schenken.

Laut Rich Dewey, Präsident und CEO von NYISO, sind die kurzfristigen Aussichten für das New Yorker Stromnetz positiv. Er warnt jedoch davor, dass die Nachhaltigkeitsziele des Staates und das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes das Stromnetz zusätzlich belasten könnten. Die Einführung neuer sauberer und erneuerbarer Energiequellen wie Offshore-Windkraft und Solarenergie sowie die Stilllegung emissionsintensiver Anlagen werfen Probleme in der Lieferkette auf und erfordern eine sorgfältige Planung.

Dewey betont, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen der Stilllegung alter Kraftwerke und der Gewährleistung einer neuen Versorgung aufrechtzuerhalten. Der Bericht unterstreicht auch die Notwendigkeit, neue Produktionsmöglichkeiten und die damit verbundene steigende Nachfrage nach Wohnraum zu berücksichtigen. Der bevorstehende Bau des Halbleiterwerks von Micron im Zentrum von New York ist ein Beispiel für die Ankündigungen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die sorgfältige Überlegungen für die Zukunft erfordern.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, schlägt der Bericht die rechtzeitige Fertigstellung von Projekten und die Hinzufügung neuer Energieanlagen vor. Es betont auch die Notwendigkeit, die Energieeffizienz zu steigern und sich auf mögliche Verschiebungen des Spitzenbedarfs aufgrund der zunehmenden Beheizung von Häusern vorzubereiten.

Der Bericht hat bei Organisationen wie Upstate United Bedenken geweckt, die argumentieren, dass die Klimapolitik New Yorks die Probleme mit der Netzzuverlässigkeit verschärft. Sie fordern die Führer von Albany auf, ihren Ansatz zu überdenken.

Allerdings betonen sowohl das New York State Department of Environmental Conservation (DEC) als auch die New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), dass sie aktiv mit NYISO zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen anzugehen. Das DEC hebt die Möglichkeit hervor, „Zuverlässigkeitseinheiten“ zu benennen, und das NYSERDA weist auf bevorstehende Projekte wie den Champlain Hudson Power Express hin, der voraussichtlich die Zuverlässigkeitsprobleme in New York City lindern wird.

Da New York bestrebt ist, seine Ziele für saubere Energie zu erreichen und das Wirtschaftswachstum zu fördern, werden die Zusammenarbeit zwischen Interessengruppen und eine sorgfältige Planung von entscheidender Bedeutung sein, um die dauerhafte Zuverlässigkeit des Stromnetzes des Staates sicherzustellen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.