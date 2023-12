Immer mehr Familien in New York entscheiden sich für Homeschooling

Ein aktueller Bericht weist auf einen erheblichen Anstieg der Zahl der Familien im Bundesstaat New York hin, die sich für Heimunterricht statt für traditionellen Unterricht im Klassenzimmer entscheiden. Der vom Empire Center for Public Policy erstellte Bericht zeigt, dass die Quote des Homeschoolings in New York mittlerweile doppelt so hoch ist wie der Landesdurchschnitt. Dieser Anstieg wurde im letzten Jahrzehnt beobachtet und hat sich im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie mehr als verdoppelt und einen Anstieg von 178 % verzeichnet.

Vor Ort, im städtischen Schulbezirk von Albany, ist die Zahl der Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, seit dem Schuljahr 57–2017 um 2018 % gestiegen. Dieser Trend vollzieht sich trotz belastender staatlicher Regulierungen, die teilweise bis in die 1980er Jahre zurückreichen. Laut TJ Schmidt von der Home School Legal Defense Association (HSLDA) bereiten diese Regelungen Familien oft Schwierigkeiten und veranlassen sie, den Staat zu verlassen.

Es gab eine bemerkenswerte Abwanderung von Homeschooling-Familien aus New York, insbesondere New York City, nach Florida. Im Gegensatz zu New York bietet Florida mehrere Homeschooling-Möglichkeiten und ermöglicht Kindern, die zu Hause unterrichtet werden, Sport zu treiben. Dieser Unterschied in Flexibilität und Möglichkeiten hat viele Familien angezogen, die nach einer Alternative zur traditionellen Schulbildung suchen.

Emily D'Vertola, eine bildungspolitische Analystin vom Empire Center, hebt die finanziellen Herausforderungen hervor, mit denen Familien konfrontiert sind, die sich für Homeschooling in New York entscheiden. Sie tragen die Verantwortung, alle Bildungsausgaben und -materialien aus eigener Tasche zu decken und weiterhin Steuern an den Schulbezirk zu zahlen, aus dem sie ausgeschieden sind. Dies steht im Gegensatz zu 32 anderen Staaten, die Schulwahlprogramme eingeführt haben, die es Familien ermöglichen, auf Bildungsgelder zuzugreifen, um Homeschooling zu unterstützen oder eine andere Schule ihrer Wahl zu besuchen.

D'Vertola empfiehlt dem Bundesstaat New York, die Hürden bei der Schulwahl abzubauen, insbesondere für bedürftige Familien, die in schwächelnden Bezirken wohnen oder Schüler mit besonderen Bedürfnissen haben. Auf diese Weise kann der Staat Familien, die Heimunterricht als Alternative zum herkömmlichen Schulunterricht in Betracht ziehen, mehr Unterstützung und Möglichkeiten bieten.

Da die Zahl der Familien, die sich für Homeschooling entscheiden, in New York weiter wächst, ist es wichtig, sich den Herausforderungen zu stellen, mit denen sie konfrontiert sind, und Möglichkeiten für eine Bildungsreform zu erkunden.