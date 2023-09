Remington bringt neue Airstyler-Kollektion für einfaches Haarstyling auf den Markt

By

Remington hat seine neueste Airstyler-Reihe vorgestellt, die Blow Dry and Style Airstyler-Kollektion, die für ein Haarstyling in Salonqualität mit minimalem Aufwand entwickelt wurde. Die Kollektion umfasst drei verschiedene Airstyler für unterschiedliche Haarlängen und eine Vielzahl von Aufsätzen für die Gestaltung unterschiedlicher Frisuren.

Der Blow Dry and Style Caring 400W Airstyler ist perfekt für Kurzhaarfrisuren. Im Lieferumfang sind zwei austauschbare Aufsätze enthalten – eine 19-mm-Bürste für kleinere Locken und das Formen des Ponys und eine größere 25-mm-Bürste mit weichen Borsten für Volumen und Schwung am Ansatz. Der Airstyler stylt das Haar nicht nur, sondern trocknet es auch, was ihn zu einem praktischen Werkzeug für das Styling unterwegs macht. Es verfügt über zwei Heiz- und Geschwindigkeitseinstellungen, ein drehbares Kabeldesign für einfache Manövrierbarkeit und wird mit einer 2+1-Jahres-Garantie geliefert.

Der Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler ist für mittellanges bis langes Haar geeignet. Es bietet vier austauschbare Aufsätze, darunter einen Trockenkonzentrator, eine feste Paddelbürste für glatte und glatte Looks, eine 50-mm-Keramikbeschichtete Mischborstenbürste für Volumen und eine 38-mm-Keramikbeschichtete, einziehbare Borstenbürste für lockere Locken. Der Airstyler wird mit 1000 W betrieben und ermöglicht schnelles Trocknen und Stylen ohne extreme Hitze. Es verfügt außerdem über eine ionische Konditionierungsfunktion, um statische Aufladung zu reduzieren und für ein glattes und glänzendes Finish zu sorgen. Der Airstyler wird mit einer 3+1-Jahres-Garantie und zusätzlichen Funktionen wie einer Cool-Shot-Funktion, einem abnehmbaren Grill zur einfachen Reinigung und einer Aufhängeöse zur bequemen Aufbewahrung geliefert.

Der Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler ist für alle Haartypen geeignet. Es bietet sechs austauschbare Aufsätze, darunter Bürsten mit unterschiedlichen Borsten für verschiedene Styling-Optionen. Der 1200-W-Airstyler bietet einen starken Luftstrom für schnelles Styling und verfügt über eine Ionic Conditioning-Funktion und eine Cool-Shot-Funktion. Es verfügt außerdem über ein 3 m langes Drehkabel in Salonlänge, einen abnehmbaren, leicht zu reinigenden Grill und eine 3+1-Jahres-Garantie.

Die neuen Airstyler von Remington sind bei verschiedenen Einzelhändlern erhältlich, darunter Boots, Very, Amazon und Argos, zu Preisen ab 19.99 £. Durch die Online-Registrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf können Kunden die Garantie um ein weiteres Jahr verlängern.

