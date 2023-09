Americana Motor Hotel: Eine retro-futuristische Oase an der Route 66

Das in der wunderschönen Stadt Flagstaff gelegene Americana Motor Hotel wurde kürzlich komplett umgestaltet und verleiht diesem historischen Wahrzeichen der Route 66 einen Hauch von Retro-Futurismus. Unter der Leitung von Practice Hospitality, einem renommierten Hotelmanagementunternehmen, bietet das Americana Motor Hotel seinen Gästen nun mit seinem einzigartigen Design, den durchdachten Annehmlichkeiten und der erstklassigen Lage ein unvergessliches Erlebnis.

Das Design des Americana Motor Hotels ist von Flagstaffs Naturwundern und der reichen Mondgeschichte inspiriert und eine Mischung aus Nostalgie der Mitte des Jahrhunderts und moderner Ästhetik. Andrew Alford, der leitende Designer, integrierte kräftige Farben, geometrische Muster und künstlerische Elemente, die von der umgebenden Landschaft inspiriert waren. Diese Liebe zum Detail schafft eine skurrile Atmosphäre mit versteckten Bezügen zur Astronomie und Route 66 im gesamten Anwesen.

Die Gästezimmer im Americana Motor Hotel strahlen rustikalen Futurismus aus und kombinieren warme Erdtöne mit Holzstrukturen und edlen Textilien. Auffällige Teppiche mit wirbelnden Streifen, Kopfteile, die an Skibekleidung aus den 1970er-Jahren erinnern, und originelle Kunstwerke, die die berühmten Nadelwälder von Flagstaff feiern, schaffen ein einzigartiges und einladendes Ambiente. Sogar die Duschausstattung und die weißen Fliesen wurden als Hommage an die Apollo-Mondlandeausrüstung der NASA ausgewählt.

In der Lobby des Hotels werden die Gäste mit einem Vintage-Reisebroschürenständer begrüßt, der dem Check-in-Erlebnis einen Hauch von Nostalgie verleiht. Fachkundige Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Informationen über die Gegend zur Verfügung und die Lobby bietet bequeme Sitzgelegenheiten, Brettspiele und einen Verkaufsraum mit Kleinigkeiten und Souvenirs. Gäste können auch die Gemeinschaftsbankette nutzen, die mit Steckdosen ausgestattet ist und sich somit ideal für Remote-Arbeiten eignet.

Draußen verfügt das Americana Motor Hotel über einen großzügigen Hinterhof, in dem Gäste am ganzjährig beheizten Pool entspannen, Gartenspiele spielen, in einer Hängematte entspannen oder sich an den Feuerstellen treffen können, um Reisegeschichten auszutauschen. Naturliebhaber werden die zur Sternenbeobachtung verfügbaren Teleskope und die angebotenen Fahrräder zur Erkundung der Stadt zu schätzen wissen.

Als haustierfreundliches Hotel heißt das Americana Motor Hotel pelzige Begleiter jeder Größe willkommen. Der eingezäunte „Barkyard“ des Anwesens bietet Haustieren einen sicheren Raum zum Ausruhen, während eine praktische Hundewaschstation dafür sorgt, dass sie sauber und komfortabel bleiben. Darüber hinaus zeigt sich das Engagement des Hotels für Nachhaltigkeit in der Auswahl an Getränkedosen aus Aluminium, wiederverwendbaren Wasserflaschen und der dürretoleranten Landschaftsgestaltung.

Flagstaff, bekannt als „Stadt der sieben Wunder“, bietet endlose Möglichkeiten für Abenteuer. Ganz gleich, ob Sie den Grand Canyon, Arizona Snowbowl, das Lowell Observatory oder eines der Outdoor-Ziele der Region besuchen, das Americana Motor Hotel ist der perfekte Ausgangspunkt für Erkundungen. Nach einem Tag beim Wandern, Skifahren oder Erkunden der Wunder der Natur können sich Gäste in den Komfort des Americana Motor Hotel zurückziehen und in seinen gut ausgestatteten Zimmern entspannen.

Um mehr über das Americana Motor Hotel zu erfahren und Reservierungen vorzunehmen, besuchen Sie die Website unter americanamotorhotel.com oder rufen Sie 928.833.3060 an.

