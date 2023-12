Frau aus Redondo Beach wegen Medicare-Betrugsprogramms verurteilt

Eine Frau aus Redondo Beach wurde wegen ihrer Beteiligung an einem Medicare-Betrugsprogramm zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Tamara Motley, 55, wurde für schuldig befunden, betrügerische Forderungen in Höhe von insgesamt über 24 Millionen US-Dollar für medizinisch unnötige medizinische Geräte und Reparaturen eingereicht zu haben.

Motley, die De-facto-Eigentümerin von Action Medical Equipment and Supplies mit Sitz in Hawthorne und Kaja Medical Equipment & Supply mit Sitz in Ventura, hat ein System ins Leben gerufen, bei dem sie Komplizen für Patientenüberweisungen bezahlte. Diese Patienten wurden dann zu korrupten Ärzten gebracht, die medizinisch unnötige Elektrorollstühle verschrieben haben. Motleys Unternehmen würden dann betrügerische Rechnungen bei Medicare einreichen.

Das System nutzte Änderungen in den Erstattungsregeln, indem es Medicare die Reparatur von Elektrorollstühlen in Rechnung stellte, statt Vorauszahlungen zu leisten. Diese Reparaturen waren oft medizinisch nicht notwendig und wurden manchmal überhaupt nicht durchgeführt. Trotzdem zahlte Medicare Action über 10.3 Millionen US-Dollar für langlebige medizinische Geräte und Reparaturen, während Kaja etwa 2.8 Millionen US-Dollar erhielt.

Der US-Bezirksrichter Stanley Blumenfeld Jr. verurteilte Motley außerdem zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 13.1 Millionen US-Dollar. Motley wurde in 20 Fällen des Betrugs im Gesundheitswesen, in zwei Fällen des schweren Identitätsdiebstahls und in einem Fall der Verschwörung zur Geldwäsche für schuldig befunden.

Medicare-Betrugsprogramme wie dieses kosten den Steuerzahler nicht nur Millionen von Dollar, sondern gefährden auch Patienten, indem ihnen unnötige medizinische Geräte und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. Dieser Fall erinnert daran, wie wichtig eine strenge Aufsicht und Durchsetzung zum Schutz der Integrität des Medicare-Systems ist.

Die Verurteilung von Tamara Motley ist ein klares Signal dafür, dass Personen, die an Betrug im Gesundheitswesen beteiligt sind, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden. Das Justizministerium und die Strafverfolgungsbehörden sind bestrebt, diese Fälle strafrechtlich zu verfolgen und einen weiteren Missbrauch des Medicare-Programms zu verhindern. Durch die Bekämpfung von Betrug können wertvolle Gesundheitsgelder denjenigen zugute kommen, die sie wirklich benötigen, und so das Wohlergehen der Medicare-Empfänger und die Nachhaltigkeit des Programms gewährleistet werden.