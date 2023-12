Redmi Watch 4: Eine Smartwatch voller erweiterter Funktionen

Die Redmi Watch 4 hat ihren großen Auftritt gehabt, sehr zur Freude der Redmi-Fans, die sehnsüchtig auf die Enthüllung der Redmi K70-Serie warten. Aber die neue Smartwatch kam nicht von alleine; Redmi stellte außerdem eine Reihe neuer Produkte vor, darunter die brandneue Redmi Watch 4. Diese neueste Version der Smartwatch-Serie des Unternehmens führt eine Reihe aufregender Upgrades ein und macht sie zu einer guten Wahl für Smartwatch-Enthusiasten.

Lassen Sie uns in die bemerkenswerten Funktionen der Redmi Watch 4 eintauchen:

Riemenoptionen für einzigartigen Stil

Wie ihre Vorgänger bietet die Redmi Watch 4 Unterstützung für verschiedene Arten von Armbändern. Zu den Optionen gehören derzeit Metall, Nylon und Silikon, aber wir können davon ausgehen, dass mehr Armbänder sowohl von offiziellen als auch von Drittanbietern auf den Markt kommen werden, sodass Benutzer ihre Smartwatch an ihren individuellen Stil anpassen können.

Beeindruckende Darstellung

Die Redmi Watch 4 verfügt über ein quadratisches Display mit einer Diagonale von 1.97 Zoll. Sein Always-On-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 390 x 450 Pixeln liefert scharfe Bilder und bleibt selbst bei direkter Sonneneinstrahlung recht hell und bietet eine Helligkeit von bis zu 600 Nits.

Erhöhte Leistung mit HyperOS

Xiaomi setzt seine Bemühungen um ein gemeinsames Ökosystem für seine Produkte fort und stattet die Redmi Watch 4 mit dem neuesten HyperOS aus. Diese Smartwatch ist nach der Xiaomi Watch S3 die zweite in der Xiaomi-Reihe, die mit diesem fortschrittlichen Betriebssystem läuft.

Große Auswahl an Zifferblättern und Trainingsmodi

Mit über 200 zur Auswahl stehenden Zifferblättern ermöglicht die Redmi Watch 4 Benutzern die Personalisierung ihres Smartwatch-Erlebnisses. Darüber hinaus verfügt es über eine bemerkenswerte Auswahl von über 150 Trainingsmodi und sogar einen Sprachtrainer, der einen virtuellen Fitnessbegleiter direkt an Ihr Handgelenk bringt.

Präzisions-Tracking und GPS-Unterstützung

Ausgestattet mit einem 4-Kanal-PPG-Sensor sorgt die Redmi Watch 4 für genaue Messungen mit einer 10 % höheren Präzision. Es unterstützt die Überwachung der Herzfrequenz bei jedem Wetter und kann Veränderungen der Herzfrequenz genau verfolgen und so wertvolle Einblicke in Ihren allgemeinen Gesundheitszustand liefern. Dank der integrierten GPS-Unterstützung kann die Uhr außerdem als eigenständiges Gerät für Aktivitäten fungieren, die GPS erfordern, sodass kein Smartphone mehr mitgeführt werden muss.

Lange Akkulaufzeit und andere Funktionen

Trotz ihres beeindruckenden Funktionsumfangs bietet die Redmi Watch 4 unter realen Bedingungen eine ordentliche Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen. Die Uhr verfügt außerdem über einen Blutherzfrequenzsensor, Funktionen zur Stressüberwachung, Atemtraining, Unterstützung für NFC und Bluetooth 5.3. Es wiegt lediglich 31.5 Gramm und hat ein kompaktes Design mit den Maßen 47.58 mm x 41.12 mm x 10.5 mm.

Verfügbarkeit und Preise

Die Redmi Watch 4 ist in den Farben Elegant Black und Silver Snow White erhältlich. Die Uhr kostet 499 CNY (70 $ / 5,960 INR) und ist derzeit über mi.com in China erhältlich. Zwar gibt es Anzeichen dafür, dass es Europa und Indien erreichen wird, es wird jedoch damit gerechnet, dass dies im kommenden Jahr geschieht.

Mit ihrer beeindruckenden Funktionsvielfalt wie GPS, NFC und Always On Display sticht die Redmi Watch 4 im Budget-Smartwatch-Segment hervor. Es verfügt über erweiterte Funktionen, die normalerweise in höherpreisigen Modellen zu finden sind, was es zu einer verlockenden Option zu einem erschwinglichen Preis von 70 US-Dollar macht. Machen Sie sich bereit, Ihr Smartwatch-Erlebnis mit der Redmi Watch 4 zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kann ich das Armband der Redmi Watch 4 individuell anpassen?

Ja, die Redmi Watch 4 bietet Unterstützung für verschiedene Arten von Armbändern, darunter Metall, Nylon und Silikon. Es wird erwartet, dass weitere Optionen bei offiziellen Händlern und Drittanbietern erhältlich sein werden.

2. Wie lange ist die Akkulaufzeit der Redmi Watch 4?

Unter realen Bedingungen bietet die Redmi Watch 4 eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen.

3. Verfügt die Redmi Watch 4 über GPS-Unterstützung?

Ja, die Redmi Watch 4 verfügt über GPS-Unterstützung und ist somit ein eigenständiges Gerät für Aktivitäten, die GPS erfordern.

4. Kann ich meine Herzfrequenz mit der Redmi Watch 4 überwachen?

Absolut! Die Redmi Watch 4 unterstützt die Herzfrequenzüberwachung bei jedem Wetter, verfolgt Änderungen der Herzfrequenz genau und liefert wertvolle Einblicke in Ihren allgemeinen Gesundheitszustand.

5. Welche Trainingsmodi sind auf der Redmi Watch 4 verfügbar?

Die Redmi Watch 4 bietet eine große Auswahl an Trainingsmodi mit über 150 Optionen zur Auswahl. Ob Laufen, Radfahren, Schwimmen oder andere Aktivitäten, mit der Uhr sind Sie bestens gerüstet.

6. Ist die Redmi Watch 4 mit NFC kompatibel?

Ja, die Redmi Watch 4 unterstützt NFC und ermöglicht so nahtloses kontaktloses Bezahlen und andere NFC-fähige Funktionen.