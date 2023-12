Neues Poco X6 Pro: Ein globales Kraftpaket im Entstehen

By

Es kursieren Gerüchte über kommende High-End-Geräte der Xiaomi-Submarke Redmi für den chinesischen Markt. Wir haben jetzt aufregende Neuigkeiten für globale Smartphone-Enthusiasten. Das Redmi K70E wird als Poco X6 Pro sein internationales Debüt geben!

Die Bestätigung stammt aus einer aktuellen NBTC-Zertifizierung in Thailand, die die Modellnummer 2311DRK48G mit dem Namen Poco X6 Pro verbindet. Darüber hinaus wurde die indische Version des Geräts mit der Modellnummer 2311DRK48I ebenfalls von BIS für den Verkauf im Land zertifiziert. Diese Enthüllung deutet auf einen bevorstehenden Start auf dem Subkontinent hin.

Das Redmi K70E mit der Modellnummer 2311DRK48C trägt das Suffix „C“, was auf seine geplante Veröffentlichung in China hinweist. Xiaomi und seine Untermarken verwenden konsequent das Suffix „G“ für weltweit veröffentlichte Geräte und das Suffix „I“ für Geräte, die auf den indischen Markt ausgerichtet sind.

Was können wir also vom Poco X6 Pro erwarten? Gerüchten zufolge verfügt das Smartphone über ein riesiges 6.67-Zoll-OLED-Display mit einer beeindruckenden „1.5K“-Auflösung und einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Angetrieben wird das Gerät vom Dimensity 8300-Ultra SoC, der eine blitzschnelle Leistung gewährleistet. Das Poco X6 Pro wird voraussichtlich bis zu 16 GB RAM und großzügige 1 TB Speicherplatz bieten und damit den Bedürfnissen von Power-Usern gerecht werden.

Was das Poco X6 Pro wirklich auszeichnet, ist sein beeindruckender 5,500-mAh-Akku, der mit 90-W-Ladeunterstützung ausgestattet ist. Diese Kombination verspricht eine längere Nutzung ohne lästiges häufiges Aufladen. Die Einführung eines so leistungsstarken Geräts in die Produktpalette der X-Serie wird bei Smartphone-Enthusiasten auf der ganzen Welt mit Sicherheit Neugier wecken.

Was die Preisgestaltung angeht, gibt es noch kaum Einzelheiten. Angesichts der beeindruckenden Spezifikationen des Poco X6 Pro wird es jedoch interessant sein zu sehen, wie Xiaomi es auf dem Markt positioniert. Bleiben Sie dran für weitere Updates zur weltweiten Verfügbarkeit und Preisgestaltung dieses mit Spannung erwarteten Smartphones.

Quelle: NBTC Thailand-Zertifizierung, BIS-Zertifizierung

FAQ

F: Was ist das Poco X6 Pro?

A: Das Poco X6 Pro ist die internationale Version des Redmi K70E, einem High-End-Smartphone der Xiaomi-Submarke Redmi.

F: Wann wird das Poco X6 Pro weltweit verfügbar sein?

A: Während das genaue Veröffentlichungsdatum noch bekannt gegeben werden muss, deutet die jüngste Zertifizierung auf eine bevorstehende weltweite Veröffentlichung hin.

F: Was sind die Hauptmerkmale des Poco X6 Pro?

A: Gerüchten zufolge soll das Poco Es wird erwartet, dass es über bis zu 6 GB RAM, bis zu 6.67 TB Speicher und einen 1.5-mAh-Akku mit 120-W-Ladeunterstützung verfügt.

F: Wie viel wird das Poco X6 Pro kosten?

A: Preisdetails für das Poco X6 Pro sind noch nicht verfügbar. Aufgrund seiner High-End-Spezifikationen dürfte es jedoch als Premium-Smartphone positioniert werden.