Die Rote Feuerameise: Eine neue invasive Art in Europa

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass die Rote Feuerameise, wissenschaftlich Solenopsis invicta genannt, zum ersten Mal in Europa gefunden wurde. Diese in Südamerika beheimatete invasive Art hat sich im letzten Jahrhundert rasch in den Vereinigten Staaten, Mexiko, der Karibik, China und Australien verbreitet. Jetzt hat es seinen Weg nach Sizilien, Italien, gefunden.

Rote Feuerameisen sind für ihre Aggressivität bekannt und ihr Stich kann Schmerzen und allergische Reaktionen hervorrufen. Sie können auch Schäden an Nutzpflanzen und lokalen Ökosystemen verursachen. Forscher haben 88 Nester roter Feuerameisen in der Nähe der Stadt Syrakus auf Sizilien identifiziert, die eine Fläche von 5 Hektar bedecken. Der Hauptautor der Studie, Mattia Menchetti, gibt an, dass der Fund dieser Art in Italien eine Überraschung, aber nicht unerwartet war.

Während rote Feuerameisen zuvor in importierten Produkten in Spanien, Finnland und den Niederlanden gefunden wurden, ist dies die erste bestätigte Kolonie in Europa. Die Kolonien wurden in einem Vorort von Syrakus entdeckt, es ist jedoch unklar, wie und wann sie dorthin gelangten. Wissenschaftler glauben, dass die Ameisen möglicherweise an einem Transitpunkt mit erheblicher menschlicher Aktivität angekommen sind, beispielsweise am Hafen der Stadt. Lokale Berichte deuten auf einen Anstieg der Ameisenstiche seit 2019 hin.

Die genetische Analyse legt nahe, dass sich die Ameisen höchstwahrscheinlich aus den USA oder China verbreiteten, wo Solenopsis invicta ebenfalls eine invasive Art ist. Die Forscher warnen, dass sich die Ameisen bald in ganz Europa ausbreiten könnten, da 7 % des Kontinents, einschließlich großer städtischer Gebiete, über ein für die Art geeignetes Klima verfügen.

Invasive Arten wie die Rote Feuerameise haben erhebliche wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen. Laut einem von den Vereinten Nationen unterstützten Bericht kosten sie die Welt jährlich mindestens 423 Milliarden US-Dollar, führen zum Aussterben von Pflanzen und Tieren, gefährden die Ernährungssicherheit und verschärfen Umweltkatastrophen.

Quelle: CNN