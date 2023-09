Eine in Italien gefundene invasive Ameisenart könnte sich im Zuge der globalen Erwärmung nach Großbritannien ausbreiten, warnt eine Studie

By

Eine invasive, nicht heimische Ameisenart namens Rote Feuerameise (Solenopsis invicta) hat sich in Italien etabliert und stellt laut einer Studie eine Bedrohung für Europa und möglicherweise das Vereinigte Königreich durch die globale Erwärmung dar. Diese Ameisen gelten als eine der zerstörerischsten invasiven Arten, da sie einen starken Stachel haben und Ernteschäden verursachen und elektrische Geräte befallen können. Es ist bekannt, dass sie schnell „Superkolonien“ mit mehreren Königinnen bilden, die einheimische Pflanzen, Insekten und Pflanzenfresser erbeuten und sie letztendlich um Nahrung verdrängen.

Die Rote Feuerameise ist weltweit die fünftteuerste invasive Art und kann jährlich Schäden in Höhe von schätzungsweise 6 Milliarden US-Dollar (4.8 Milliarden Pfund) verursachen. Forscher haben 88 Nester roter Feuerameisen auf einer Fläche von 5 Hektar (12 Acres) in der Nähe von Syrakus, Sizilien, identifiziert und festgestellt, dass die invasiven Kolonien aus China oder den USA stammen könnten. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit koordinierter Anstrengungen, um diese neue Bedrohung zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor sie sich unkontrolliert ausbreitet.

Die Wohltätigkeitsorganisation Buglife hat die britische Regierung aufgefordert, den Import von Erde zu verbieten, da invasive Ameisenarten durch importierte Pflanzen leicht verbreitet werden. Die EU hat den Export von Erde aus dem Vereinigten Königreich bereits verboten, aber das Vereinigte Königreich hat keine Gegenmaßnahmen ergriffen, um den Import, insbesondere aus dem Gartenbauhandel, zu stoppen. Experten sind besorgt darüber, dass diese invasiven Ameisenarten nach Europa gelangen, denn sobald sie sich etabliert haben, wird es schwierig, sie auszurotten.

Die Rote Feuerameise wurde bereits in importierten Produkten in Spanien, Finnland und den Niederlanden gefunden, dies ist jedoch die erste Bestätigung ihrer Verbreitung in freier Wildbahn auf dem europäischen Kontinent. Während die EU ihre Liste der „besorgniserregenden Arten“ um die Rote Feuerameise erweitert hat, hat die britische Regierung ihre Liste seit dem Brexit nicht aktualisiert. Australien gibt derzeit 400 Millionen australische Dollar (205 Millionen Pfund) aus, um die Ameise auszurotten, während Neuseeland das einzige Land ist, das sie erfolgreich ausgerottet hat.

Die Forscher ermittelten, dass sich die Rote Feuerameise potenziell in etwa 7 % Europas etablieren könnte. Mit der globalen Erwärmung könnten bis zur Hälfte der städtischen Gebiete in Europa, darunter Großstädte wie London, Paris, Rom und Barcelona, ​​zu geeigneten Lebensräumen für die Art werden. Die Ameise eignet sich am besten für Küstenstädte im Mittelmeerraum, und ihre Seehäfen könnten zu ihrer Verbreitung beitragen.

Die Studie empfiehlt eine weitere Überwachung der Häfen, da windunterstützte fliegende Ameisenköniginnen möglicherweise vom Hafen von Syrakus nach Sizilien gelangt sind. Auch die Öffentlichkeit könnte eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung der Roten Feuerameise spielen, da sie häufig in städtischen Gebieten vorkommt und an ihren schmerzhaften Stichen und charakteristischen Nesthügeln zu erkennen ist.

