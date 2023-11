Neue Mod verbessert das Red Dead Redemption-Erlebnis auf dem PC

Eine kürzlich veröffentlichte Mod für den Ryujinx-Emulator auf dem PC hat Red Dead Redemption-Fans Grund zur Freude gegeben. Der als Mouse Aim Control Injector bekannte Mod bietet native Unterstützung für das Zielen mit der Maus und Kamerabewegungen und verbessert so das Spielerlebnis auf dem PC.

Wie viele Spieler wissen, muss Red Dead Redemption noch offiziell auf dem PC veröffentlicht werden, weshalb sich die Fans danach sehnen, diesen beliebten Titel zu spielen. Es gibt zwar Emulatoren wie Xenia Xbox 360 sowie Yuzu- und Ryujinx Switch-Emulatoren, doch die jüngsten Vergleiche haben gezeigt, dass Ryujinx die beste Emulation für die Switch-Version des Spiels bietet.

Der Mouse Aim Control Injector-Mod ergänzt dieses Erlebnis, indem er es PC-Spielern ermöglicht, die Kamera des Spiels auf ähnliche Weise wie Red Dead Redemption 2 auf dem PC zu steuern. Obwohl der Mod derzeit nur mit Ryujinx kompatibel ist, hat der Ersteller erwähnt, dass auch eine Version für Yuzu in Arbeit ist. Darüber hinaus arbeiten sie an einer ähnlichen Mod für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Für PC-Spieler, die sehnsüchtig darauf gewartet haben, das ursprüngliche Red Dead Redemption auf dem PC zu erleben, bietet dieser Mod eine verlockende Gelegenheit. Befolgen Sie einfach die mitgelieferten Installationsanweisungen, um den Mod in Ihr Spielerlebnis zu integrieren und die Mausausrichtung und Kamerabewegungen optimal zu nutzen.

Während Red Dead Redemption bereits weltweit für Nintendo Switch und PlayStation erhältlich ist, kann die Originalversion auf PlayStation 3 und Xbox 360 genossen werden. Die Neuveröffentlichung des Spiels wurde von Rockstar im August dieses Jahres offiziell angekündigt und bietet den Fans die Möglichkeit, es noch einmal zu erleben Oder erleben Sie zum ersten Mal die Geschichte des ehemaligen Gesetzlosen John Marston in den Ereignissen unmittelbar nach dem von der Kritik gefeierten Red Dead Redemption 2. Die Neuveröffentlichung enthält auch die spannende Story-Erweiterung Undead Nightmare, die als Marston eine spannende Variante des Western-Genres bietet kämpft gegen eine unerbittliche Zombiehorde und sucht in einer übernatürlichen Umgebung nach einem Heilmittel.

Verpassen Sie nicht diese großartige Gelegenheit, Ihr Red Dead Redemption-Erlebnis auf dem PC mit dem Mouse Aim Control Injector-Mod zu verbessern. Tauchen Sie ein in die fesselnde Welt von John Marston und begeben Sie sich auf ein aufregendes Abenteuer wie kein anderes.

FAQ:

F: Ist Red Dead Redemption offiziell auf dem PC verfügbar?

A: Nein, Red Dead Redemption wurde nicht offiziell für den PC veröffentlicht. Emulatoren wie Ryujinx bieten PC-Spielern jedoch die Möglichkeit, das Spiel zu erleben.

F: Funktioniert der Mouse Aim Control Injector-Mod mit anderen Emulatoren?

A: Derzeit ist der Mod nur mit Ryujinx kompatibel, der Ersteller arbeitet jedoch auch an einer Version für Yuzu.

F: Gibt es andere Mods für Red Dead Redemption?

A: Der Modder arbeitet auch an einem ähnlichen Mod für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Spieler können sich auf weitere Verbesserungen für ihr Spielerlebnis freuen.