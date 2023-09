Recruiting im Zeitalter der sozialen Medien

Arbeitgeber nutzen zunehmend Social-Media-Plattformen wie TikTok und Meta, um potenzielle Kandidaten anzuziehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Durch das Teilen von Inhalten hinter den Kulissen und die Darstellung der Unternehmenskultur können Personalvermittler Beziehungen zu passiven Kandidaten aufbauen. Dieser Trend unterstreicht die sich wandelnde Rolle der Personalvermittler, die nun über Marketingfähigkeiten verfügen müssen, um erfolgreich Talente anzuziehen.

Eine wirksame Strategie, die Personalvermittler anwenden, ist Inbound-Marketing, bei dem es darum geht, Erfolgsgeschichten zu teilen und einen Einblick in verschiedene Aspekte des Unternehmens zu gewähren. Dieser Ansatz pflanzt den Samen in den Köpfen passiver Kandidaten, die in sozialen Medien aktiv sind, und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Unternehmen in Betracht ziehen, wenn sie für eine berufliche Veränderung bereit sind.

Charlie Fernandez, Präsident der Marketingagentur Studio Réverbère, stellt fest, dass die Personalbeschaffung mittlerweile 30 % ihrer Mandate ausmacht. Personalvermittler konzentrieren sich jetzt mehr auf die Entwicklung von Social-Media-Rekrutierungskampagnen, die über die bloße Aussage hinausgehen, dass sie nach dem perfekten Kandidaten suchen.

Mabko Construction, ein kleines Unternehmen in Quebec, hat diese Strategie übernommen, indem es TikTok und Meta nutzt, um seine Dienstleistungen zu präsentieren und seine Unternehmenskultur zu fördern. Ihre Mitarbeiter erstellen unterhaltsame Videos, die Baustereotypen in Frage stellen und die Kameradschaft im Team hervorheben. Daher erfolgen alle Bewerbungen mittlerweile über soziale Medien und mündliche Weiterempfehlungen.

Der Erfolg des Social-Media-Recruitings hängt jedoch von der Präsentation eines überzeugenden Produkts ab – in diesem Fall einer attraktiven Mitarbeitererfahrung. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass ihre Botschaft potenzielle Kandidaten erreicht, wobei Erfahrungsberichte von Mitarbeitern häufig mehr Anklang finden als allgemeine Unternehmensaussagen. Authentizität ist ebenfalls wichtig, da Kandidaten von Marken angezogen werden, die authentisch und transparent wirken.

Trotz der Vorteile müssen Personalvermittler beim Einsatz von Inbound-Marketing geduldig sein, da es keine schnelle Lösung für den unmittelbaren Einstellungsbedarf darstellt. Dieser neue Ansatz erfordert eine Änderung der Denkweise und die Fähigkeit, Datenbanken effektiv zu verwalten, um eine größere Anzahl potenzieller Kandidaten zu bewältigen. Während soziale Medien einen größeren Pool an Bewerbern generieren können, können sie auch zu einer erhöhten Zahl unqualifizierter Kandidaten führen.

Insgesamt sind soziale Medien für Personalvermittler zu einem wertvollen Instrument geworden, um Kandidaten anzuziehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Für Arbeitgeber ist es jedoch wichtig, ihre Strategien anzupassen und der Qualität ihrer Inhalte Priorität einzuräumen, um in der sich wandelnden Rekrutierungslandschaft erfolgreich zu sein.

