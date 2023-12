Neues Marihuana-Gesetz in Ohio: Was Sie wissen müssen

Zusammenfassung: Das neue Marihuana-Gesetz von Ohio wird es Personen über 21 Jahren ermöglichen, eine bestimmte Menge Marihuana zu besitzen und ihre eigenen Pflanzen anzubauen. Der Kauf von Marihuana bleibt jedoch illegal, bis Vorschriften für Freizeitapotheken erlassen werden. Darüber hinaus gibt es Beschränkungen, wo Marihuana konsumiert werden darf, und für bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Personen unter 21 Jahren und Waffenbesitzer, gelten Beschränkungen für den Marihuanakonsum.

1. Besitz ist legal, Kauf nicht:

Ab Donnerstag haben Ohioaner, die 21 Jahre und älter sind, das Recht, bis zu 2.5 Unzen Marihuana in Pflanzenform oder bis zu 15 Gramm in Extraktform zu besitzen. Außerdem dürfen sie bis zu sechs Pflanzen pro erwachsenem Tier anbauen, maximal 12 Pflanzen pro Haushalt. Allerdings wird es keine legale Möglichkeit geben, Marihuana zu kaufen, da die Vorschriften für Freizeitapotheken erst Mitte 2024 in Kraft treten werden.

2. Nutzungsbeschränkungen:

Während der Besitz erlaubt ist, ist das Rauchen von Marihuana in öffentlichen Innenräumen und an Arbeitsplätzen aufgrund des 2006 in Ohio erlassenen Rauchverbots in Innenräumen verboten. Das neue Gesetz verbietet auch die Verwendung von Marihuana in öffentlichen Außenbereichen und in Fahrzeugen. Allerdings gibt das Gesetz den Kommunalverwaltungen die Befugnis, ihre eigenen Regeln für den öffentlichen Konsum festzulegen.

3. Einschränkungen, wer es nutzen kann:

Es gibt mehrere Kategorien von Personen, denen beim Konsum von Freizeitmarihuana Beschränkungen auferlegt werden:

– Personen unter 21 Jahren ist der Besitz von Marihuana gesetzlich nicht gestattet.

– Bei manchen Mietern kann es sein, dass der Vermieter in seinen Mietverträgen Beschränkungen auferlegt.

– Arbeitgeber haben das Recht, drogenfreie Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten, den Mitarbeitern den Konsum von Marihuana zu verbieten und Disziplinarmaßnahmen durchzusetzen.

– Waffenbesitzer unterliegen Beschränkungen durch Bundesgesetze, da der Konsum von Marihuana zum Verlust der Fähigkeit führen kann, Schusswaffen zu erhalten, zu besitzen oder zu kaufen. Bei der Hintergrundüberprüfung, die für den Kauf von Schusswaffen erforderlich ist, wird ausdrücklich nach dem Marihuanakonsum gefragt, und das Lügen auf dem Formular stellt ein Bundesverbrechen dar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neue Marihuana-Gesetz von Ohio zwar volljährigen Personen Besitzrechte gewährt, der Kauf von Marihuana jedoch vorerst weiterhin illegal bleibt. Der Konsum ist an bestimmten Orten eingeschränkt, und verschiedene Gruppen, darunter Personen unter 21 Jahren und Waffenbesitzer, unterliegen Einschränkungen beim Marihuanakonsum. Es ist wichtig, dass Einzelpersonen diese Vorschriften verstehen und einhalten, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Neues Marihuana-Gesetz in Ohio: Was Sie wissen müssen