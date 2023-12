Virginia Goodrich geht nach 58 Jahren bei der Greater Scranton Chamber of Commerce in den Ruhestand

Virginia Goodrich, liebevoll „Ginger“ genannt, hat sich nach einer unglaublichen 58-jährigen Karriere von ihren Kollegen in der Greater Scranton Chamber of Commerce verabschiedet. Goodrich, der all die Jahre lang für die Dekoration des Weihnachtsbaums in der Kammer verantwortlich war, ist zu einer ikonischen Figur innerhalb der Organisation geworden.

Während ihrer Amtszeit sammelte Goodrich eine beeindruckende Sammlung von Ornamenten, die heute als Aufzeichnung für die Association of Chamber of Commerce Executives dient. Laut Kammerpräsident Bob Durkin hat sie außerdem die Auszeichnung erhalten, die dienstälteste Angestellte einer Handelskammer in den Vereinigten Staaten zu sein.

Als Goodrich sich zum letzten Mal verbeugt, versetzt ihr Weggang sowohl Kollegen als auch Freunde in Bestürzung. Sie selbst möchte jedoch unbedingt dem hektischen Zeitplan entfliehen, der mit ihrer Rolle einhergeht. „Ich habe es satt, Pläne zu schmieden. Ich habe Kalender und Zeitpläne satt. Ich habe es satt, organisiert zu sein“, sagte Goodrich.

Als Goodrich über ihre Reise seit ihrem Eintritt in die Kammer im Jahr 1965 nachdachte, erinnerte sie sich gern an ihren ersten Tag, als sie Schwierigkeiten hatte, den Lichtschalter in ihrem Büro zu finden. Trotz der Herausforderungen ist sie stolz auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, die die Kammer unter ihrer Führung erzielt hat. Im Laufe der Jahre spielte die Kammer eine entscheidende Rolle bei der Anwerbung großer Unternehmen, dem Verkauf von Grundstücken an sie und sogar beim Bau von Gebäuden, die alle zur florierenden Wirtschaft der Region beigetragen haben.

Auch wenn sie möglicherweise in den Ruhestand geht, wird Goodrich zweifellos ein wichtiger Ansprechpartner für die Kammer bleiben. Ihr umfassendes Wissen über die Geschichte der Organisation und ihr unerschütterlicher Einsatz für ihren Erfolg haben ihr Vermächtnis als integraler Bestandteil der Greater Scranton Chamber of Commerce gefestigt.