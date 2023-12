Der anhaltende Einfluss von „The Sopranos“ auf das Fernsehen

Innerhalb von 25 Jahren hat „The Sopranos“ seinen Status als eine der einflussreichsten Fernsehserien aller Zeiten gefestigt. Seit ihrer Premiere im Januar 1999 hat die Serie das Publikum mit ihrer düsteren Darstellung der Mafia-Familie aus North Jersey und ihren komplexen Charakteren fasziniert. Und trotz der sich verändernden Landschaft des Content-Streamings zieht „The Sopranos“ weiterhin neue Generationen von Fans an.

Laut Steven Gorelick, Direktor der New Jersey Motion Picture and Television Commission, war die Show eine Ikone und ein Wendepunkt. „Die Sopranos“ revolutionierten das Fernsehen und ließen keinen Raum für Debatten. Gorelick betont, dass die Darstellung von New Jersey als Charakter durch den Schöpfer David Chase ein einzigartiger und bahnbrechender Aspekt der Serie war. Auch nach 25 Jahren gibt es in New Jersey immer noch zahlreiche Orte, die in „The Sopranos“ zu sehen waren und die heute von Fans besucht werden können.

Gorelick lobt Chases Liebe zum Detail, wenn es darum ging, New Jersey genau zu zitieren. Als gebürtiger Staatsbürger war Chase sehr stolz darauf, den Staat zu präsentieren, den er kannte und in dem er aufgewachsen war. Diese Authentizität fand großen Anklang beim Publikum und trug zur anhaltenden Popularität der Show bei.

Allerdings war „Die Sopranos“ mehr als ein Kriminaldrama. Es befasste sich mit den Themen Loyalität, Treue, familiäre Beziehungen und psychische Gesundheit. Gorelick weist darauf hin, dass viele aktuelle TV-Shows und Streaming-Dienste von den bahnbrechenden Methoden von „The Sopranos“ beeinflusst wurden, die einen filmähnlichen Ansatz verfolgten und sich von traditionellen TV-Showformaten lösten.

Die Wirkung von „The Sopranos“ geht über die Show selbst hinaus. Gorelick glaubt, dass dies ein Vorbote für die Zukunft des boomenden Geschäfts mit Shows und Filmen war, die in New Jersey gedreht wurden. Die Vorzüge des Staates, darunter ein talentierter Pool an Einzelpersonen und vielfältige Drehorte, haben ihn zu einem attraktiven Ziel für Filmemacher gemacht. Darüber hinaus hat New Jerseys Steuergutschriftsprogramm seine Attraktivität als Drehort weiter gesteigert.

Wenn wir auf die letzten 25 Jahre zurückblicken, wird deutlich, dass „The Sopranos“ nach wie vor ein bedeutendes und beliebtes Stück Fernsehgeschichte bleibt. Sein Einfluss auf das Medium und sein kultureller Einfluss sind unbestreitbar, er setzt einen neuen Standard für das Geschichtenerzählen und verändert die Fernsehlandschaft für immer.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Der anhaltende Einfluss von „The Sopranos“ auf das Fernsehen